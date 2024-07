Paparazzi sfotografowali Ritę Orę, gdy ta wychodziła z treningu. Jak zwykle sprawdziliśmy w czym ćwiczy. Jak się okazuje gwiazda stawia na zielone buty adidas w odcieniu limonki. Niestety model ten już wyszedł ze sprzedaży, ale neonowe odcienie są wciąż na czasie.

Rita Ora wybrała model adidas Prime Olympics, a kosztowały one ok. 300 złotych. Model przeznaczony do biegania wygląda świetnie. Jeśli chodzi o buty sportowe to najmodniejsze są właśnie te w intensywnych odcieniach. Limonka jest szałowa!

A wam jak się podobają?