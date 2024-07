W idealnej maskarze do rzęs wszystko ma znaczenie – kształt szczoteczki, kolor tuszu oraz jego właściwości. Najważniejsze jednak jest by móc szybko i łatwo wystylizować upragnioną firankę rzęs. Dla kobiet poszukujących nowych rozwiązań. Specjalnie dla was mamy przegląd 10 najlepszych naszym zdaniem tuszy do rzęś, wśród których na pewno każda z was znajdzie ten odpowiedni.

Reklama

Więcej wiosennych przeglądów kosmetycznych znajdziecie tutaj:

Reklama

W dzisiejszym świecie coraz więcej osób uskarża się na problemy zdrowotne związane z alergią. Zarówno jej przyczyny jak i objawy mogą być różnorodne, jednak najczęściej słyszymy o dyskomforcie spowodowanym zaczerwienieniem czy pieczeniem skóry oraz problemach związanych z łzawieniem oczu. Dla tych mamy hipoalergiczny tusz do rzęs od Bell. Ale to nie wszystko! W naszym zestawieniu znajdziecie tusze do rzęs, które sprawdza się w każdych warunkach. Wiosną 2013 proponujemy zarówno pogrubiające, wydłużające jak i wodoodporne maskary. Sprawdźcie nasze typy, które wybrałyśmy wśród takich marek jak: Korres, Oriflame, Wibo, Artdeco, MAC, czy Gosh.

Zobaczcie naszą galerię zdjęć, ceny maskar zaczynają się już od 10 złotych: