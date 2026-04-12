O Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami" walczy coraz mniej par, a to oznacza tylko jedno: rywalizacja jest coraz bardziej zacięta, a poziom coraz wyższy. Uczestnicy dają z siebie wszystko na treningach, a w 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" będą mieli okazję zatańczyć do największych internetowych hitów. Wszystkie pary rozgrzały parkiet, ale nie wszystkim udało się przejść dalej. Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" i pożegnał się z marzeniem o Kryształowej Kuli?

Kto wystąpi w 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

5. odcinek "Tańca z gwiazdami" przyniósł widzom niespodziewany efekt głosowania. Z programem pożegnały się aż dwie pary i odpadli Natsu i Wojtek Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba. Potem przyszedł czas na dwutygodniową przerwę związaną z przerwą wielkanocną, a teraz na widzów "Tańca z Gwiazdami" czekają ogromne emocje. Już na starcie odbędzie się dogrywka, a potem uczestników odwiedzą wyjątkowi goście.

Do 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami" awansowali:

Sebastian Fabijański - Julia Suryś;

Magdalena Boczarska - Jacek Jeschke;

Paulina Gałązka - Michał Bartkiewicz;

Gamou Fall - Hanna Żudziewicz;

Kacper „Jasper” Porębski - Daria Syta;

Kamil Nożyński - Izabela Skierska;

Piotr Kędzierski - Magdalena Tarnowska;

Iza Miko - Albert Kosiński.

6. odcinek "Tańca z Gwiazdami" pod hasłem internetowych hitów

W 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje taneczne umiejętności do największych internetowych hitów, a w odcinku gościnnie wystąpiła plejada gwiazd internetu, którzy przez ten tydzień wspierali poszczególnych uczestników. Wśród hitów znalazły się między innymi "Lush Life" Zary Larsson, "Die with a smile" Bruno Marsa i Lady Gagi czy "Back to Black" Amy Winehouse.

Dogrywka między Izabelą Miko i Albertem Kosińskim a Kamilem Nożyńskim a Izabelą Skierską

Jako pierwsi zatańczyli Iza Miko i Albert Kosiński do hitu Back to Black" Amy Winehouse. Aktorka już na starcie zachwyciła spektakularną kreacją z czarnej koronki, a potem rozgrzali parkiet swoim tańcem. Potem przyszedł czas na parę numer 7 czyli Kamila Nożyńskiego i Izabelę Skierską. To właśnie ten taniec zdecydował o ich przyszłości. Decyzją jury z "Tańćem z Gwiazdami" pożegnali się Kamil Nożyński i Izabela Skierska.

Ale zaczynamy program, wow. Rewelacyjne występy oba. dzisiaj kieruje się sercem i do rywalizacji zapraszam Izę i Alberta. - powiedział Rafał Maserak

Ja w przeciwieństwie do kolegi będę kierowała się rozumem. Bardzo podoba mi się progres, jaki zrobił Kamil. - dodała Ewa Kasprzyk

Bardzo to były piekne występy. Kamilu szkoda mi trochę, że stanąłeś do rywalizacji Albert. Ponieważ jest remis to jestem konsekwentna i dogrywkę wygrywa Iza Miko i Albert Kosiński. - dodała Iwona Pavlović

Para numer 2, czyli Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zatańczyli do hitu "Lush" Zary Larsson. Para na parkiecie zaprezentowała TikTokowy krok zaprezentowany przez Ewę Chodakowską, a jak ich występ ocenili jurorzy?

Samba jest Paulinko bardzo szyba. Stopy do środka, biodra mało pracowały, ale samba jest jednym z najtrudniejszych tańców. - powiedziała Iwona Pavlović

Dzisiaj brakowało takiego osadzenia - podkreślił Tomasz Wygoda

Oto oceny jury:

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 8

Razem: 32 punkty

Para numer 3, czyli Kacper Jasper Porębski i Daria Syta

W 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" parkiet rozpalili Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta. Parę odwiedził przyjaciel Jaspera TikToker "Charazinsky" i zaproponował im dość trudny krok, który musieli włączyć do swojej sumby. Przy okazji Jasper zaskoczył też nową fryzurą.

W tym tańcu ciężko ukryć niedociągnięcia, ciężko ukryć emocje, ale ty zrobiłeś taki progres. Ja jestem pod wielkim wrażeniem - powiedział Rafał Maserak

Ja myślę, że zmiana koloru włosów wpłynęła na Pana osobowiść. Pan jest silny, jest kontrast. W sambie - pomyliła tańce Ewa Kasprzyk i natychmiast się poprawiła - w rumbie to jest wazne. Generalnie bardzo mi się ta rumba podobała - dodała Ewa Kasprzyk

Oto oceny jury:

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 7

Iwona Pavlović: 6

Razem: 29 punktów

