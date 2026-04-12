6. odcinek "Tańca z Gwiazdami". Kto pożegnał się z programem? Relacja na żywo
Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" funduje widzom ogromne emocje. Już na początku uczestnicy zawalczą o przetrwanie w programie w dogrywce, a potem uczestników odwiedzą wyjątkowi goście - gwiazdy internetu, które znają wszyscy. Kto tym razem musiał pożegnać się z "Tańcem z Gwiazdami? Takiego zaskoczenia jeszcze nie było!
O Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami" walczy coraz mniej par, a to oznacza tylko jedno: rywalizacja jest coraz bardziej zacięta, a poziom coraz wyższy. Uczestnicy dają z siebie wszystko na treningach, a w 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" będą mieli okazję zatańczyć do największych internetowych hitów. Wszystkie pary rozgrzały parkiet, ale nie wszystkim udało się przejść dalej. Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" i pożegnał się z marzeniem o Kryształowej Kuli?
Kto wystąpi w 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami"?
5. odcinek "Tańca z gwiazdami" przyniósł widzom niespodziewany efekt głosowania. Z programem pożegnały się aż dwie pary i odpadli Natsu i Wojtek Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba. Potem przyszedł czas na dwutygodniową przerwę związaną z przerwą wielkanocną, a teraz na widzów "Tańca z Gwiazdami" czekają ogromne emocje. Już na starcie odbędzie się dogrywka, a potem uczestników odwiedzą wyjątkowi goście.
Do 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami" awansowali:
- Sebastian Fabijański - Julia Suryś;
- Magdalena Boczarska - Jacek Jeschke;
- Paulina Gałązka - Michał Bartkiewicz;
- Gamou Fall - Hanna Żudziewicz;
- Kacper „Jasper” Porębski - Daria Syta;
- Kamil Nożyński - Izabela Skierska;
- Piotr Kędzierski - Magdalena Tarnowska;
- Iza Miko - Albert Kosiński.
6. odcinek "Tańca z Gwiazdami" pod hasłem internetowych hitów
W 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje taneczne umiejętności do największych internetowych hitów, a w odcinku gościnnie wystąpiła plejada gwiazd internetu, którzy przez ten tydzień wspierali poszczególnych uczestników. Wśród hitów znalazły się między innymi "Lush Life" Zary Larsson, "Die with a smile" Bruno Marsa i Lady Gagi czy "Back to Black" Amy Winehouse.
Dogrywka między Izabelą Miko i Albertem Kosińskim a Kamilem Nożyńskim a Izabelą Skierską
Jako pierwsi zatańczyli Iza Miko i Albert Kosiński do hitu Back to Black" Amy Winehouse. Aktorka już na starcie zachwyciła spektakularną kreacją z czarnej koronki, a potem rozgrzali parkiet swoim tańcem. Potem przyszedł czas na parę numer 7 czyli Kamila Nożyńskiego i Izabelę Skierską. To właśnie ten taniec zdecydował o ich przyszłości. Decyzją jury z "Tańćem z Gwiazdami" pożegnali się Kamil Nożyński i Izabela Skierska.
Ale zaczynamy program, wow. Rewelacyjne występy oba. dzisiaj kieruje się sercem i do rywalizacji zapraszam Izę i Alberta.
Ja w przeciwieństwie do kolegi będę kierowała się rozumem. Bardzo podoba mi się progres, jaki zrobił Kamil.
Bardzo to były piekne występy. Kamilu szkoda mi trochę, że stanąłeś do rywalizacji Albert. Ponieważ jest remis to jestem konsekwentna i dogrywkę wygrywa Iza Miko i Albert Kosiński.
Para numer 2, czyli Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zatańczyli do hitu "Lush" Zary Larsson. Para na parkiecie zaprezentowała TikTokowy krok zaprezentowany przez Ewę Chodakowską, a jak ich występ ocenili jurorzy?
Samba jest Paulinko bardzo szyba. Stopy do środka, biodra mało pracowały, ale samba jest jednym z najtrudniejszych tańców.
Dzisiaj brakowało takiego osadzenia
Oto oceny jury:
- Rafał Maserak: 8
- Ewa Kasprzyk: 9
- Tomasz Wygoda: 8
- Iwona Pavlović: 8
Razem: 32 punkty
Para numer 3, czyli Kacper Jasper Porębski i Daria Syta
W 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" parkiet rozpalili Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta. Parę odwiedził przyjaciel Jaspera TikToker "Charazinsky" i zaproponował im dość trudny krok, który musieli włączyć do swojej sumby. Przy okazji Jasper zaskoczył też nową fryzurą.
W tym tańcu ciężko ukryć niedociągnięcia, ciężko ukryć emocje, ale ty zrobiłeś taki progres. Ja jestem pod wielkim wrażeniem
Ja myślę, że zmiana koloru włosów wpłynęła na Pana osobowiść. Pan jest silny, jest kontrast. W sambie - pomyliła tańce Ewa Kasprzyk i natychmiast się poprawiła - w rumbie to jest wazne. Generalnie bardzo mi się ta rumba podobała
Oto oceny jury:
- Rafał Maserak: 8
- Ewa Kasprzyk: 8
- Tomasz Wygoda: 7
- Iwona Pavlović: 6
Razem: 29 punktów
