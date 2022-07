Ostatnio Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan bawili się na koncercie Christiny Aguilery w Hiszpanii. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie z okazji imprezy postawiła na bardzo odważne stylizacje. Uwagę internautów skradł ekspert sportowy, który pokazał się w komplecie mocno odbiegającym od tych, które zakłada na co dzień. Małżeństwo podzieliło się w mediach społecznościowych relacjami z imprezy.

Nie tylko stylizacja Radosława Majdana zwróciła uwagę fanów. Jedna z internautek stwierdziła, że Małgorzata Rozenek-Majdan nie przestaje próbować upodobnić się do Dody, byłej żony gwiazdora! Co na to odpowiedział jej mąż?

Radosław Majdan odpowiada na zarzut "gonienia" za Dodą! "Moja żona podąża przez życie z wielką klasą..."

W dniu koncertu Christiny Aguilery Radosław Majdan nałożył neonowy garnitur, który - jak sam żartował - mocno wyróżniał go z tłumu. Jak to zwykle bywa w przypadku tak odważnych stylizacji, zdania fanów były podzielone. Jednym spodobał się wybór gwiazdora, inni natomiast żartowali z jego wyglądu i porównali go do... zakreślacza. Jedna z internautek w swoim komentarzu zdecydowała się nawiązać również do stylizacji Małgorzaty Rozenek i tym samym wbić szpilkę gwieździe, porównując ją do Dody. Być może to przez landrynkowy róż sukienki Perfekcyjnej pani domu?

Tylko czemu żona wiecznie "goni" za Dodą? Nie ma Małgosia pomysłu na samą siebie wizerunkowo? - zapytała fanka.

Choć Radosław Majdan często ignoruje takie zaczepki, tym razem postanowił stanąć w obronie żony i odpowiedział na uwagę fanki. Gwiazdor podkreślił, że Małgorzata Rozenek-Majdan zawsze zachowuje wielką klasę i nie bierze udziału w żadnej gonitwie.

- Droga pani, moja żona podąża przez życie z wielką klasą i rodziną, a ganianie się pozostawia niżej podpisanym... - odpowiedział Radosław Majdan.

Podobieństwa najwyraźniej nie zauważyli również inni fani, którzy w komentarzach dali jasno do zrozumienia, że nie dostrzegają podobieństwa między Małgorzatą Rozenek-Majdan a Dodą.

- Za Dodą? Małgorzata to inny kaliber

- Błagam, gdzie pani Małgosia, a gdzie Doda? Pani Małgosia ma klasę, jest piękna i ma wspaniałą rodzinę. Przestańcie je porównywać, bo nie ma czego - czytamy w komentarzach internautów.

Co sądzicie o tej małej sprzeczce? Porównanie całkowicie nieuzasadnione?

