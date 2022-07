Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spędzili rodzinny dzień z cała rodziną. Na spacerze zabrakło tylko ich ukochanych czworonogów. Mały Henio wziął ze sobą ulubioną zabawkę. Była to piłka, z czego Radosław Majdan z pewnością jest dumny. Małgorzata Rozenek ze swoimi chłopakami wybrała się nie tylko na spacer ale również na obiad i... do warzywniaka! Zobaczcie na nowych zdjęciach paparazzi, jak smakowały jej zakupione owoce!

Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Henio i Tadeusz na zdjęciach paparazzi

Chwile temu Małgorzata Rozenek pobijała Hiszpanię w wieczorowej sukni, a Radosław Majdan nazywał ją swoją "Señoritą". Chwilę później Małgorzata Rozenek wskakiwała do basenu w innej wieczorowej sukni. Od szalonych wyjść i napiętych kalendarzy Majdanowie odpoczywają w gronie rodziny. Niedawno przeprowadzili się do nowej luksusowej willi. "Perfekcyjna" zatrudniła nawet pomocników do porządków w nowych wnętrzach, co wywołało oburzenie internautów. Sama jednak również nie próżnowała. Małgorzata Rozenek urządzała ogród w nowej willi. Internauci mogli obserwować także, jak Małgorzata Rozenek dźwiga kartony. - a to wszystko dzięki uprzejmość paparazzi. Teraz jednak przyłapali gwiazdę TVN wraz z całą rodziną na rodzinnym wyjściu. Zobaczcie, co robili.

Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Henio Majdan i Tadeusz Rozenek wybrali się na rodzinny spacer. Mały Henio nie wyobrażał sobie, że mógłby wyjść z domu bez swojej ulubionej piłki. Radosław Majdan niewątpliwie jest dumny, że jego ukochany synek podziela jego pasje.

Ta wyprawa nie zakończyła się jednak tylko na rodzinnym spacerze. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zjedli również obiad na mieście, a także zahaczyli o warzywniak. Małgorzata Rozenek nie mogła sobie darować zrobienia zakupów na stoisku.

Zakupy zostały skonsumowane niemalże od razu! Dwa koszyczki świeżych owoców to idealna przekąska na ciepłe dni. Zobaczcie zdjęci, by zobaczyć, co takiego robili Majdanowie, gdy akurat spotkali ich paparazzi. Mały Henio jak zwykle kradnie całą uwagę. Słodziak!