Radosław Majdan nie był w typie Małgorzata Rozenek? "Na pewno nie był w moich planach..."

W każdym związku przychodzi pora na "pierwszy raz" w niemal każdej dziedzinie wspólnego życia. Jednym z przyjemniejszych debiutów są pierwsze wspólne wakacje - doskonale wie o tym Małgorzata Rozenek , która podekscytowana tą perspektywą opowiedziała przed naszą kamerą, że nie może się już doczekać urlopu z Radosławem Majdanem . Przypomnijmy: Rozenek rozgadała się o Majdanie. Zdradziła nam dużo smaczków Para od kilku dni odpoczywa na słonecznej Dominikanie, a towarzyszą im oczywiście synowie Perfekcyjnej - Staś i Tadeusz. Rodzinne wakacje to również nowość dla Majdana, ale były piłkarz podszedł do wyjazdu bardzo odpowiedzialnie i zaplanował atrakcje dla dzieci swojej ukochanej. Jak donosi "Party", Radek uczy chłopców pływać oraz nurkować, co sprawia im olbrzymią frajdę. Gwiazdor zadeklarował się również, że treningi pod jego okiem będą również kontynuować po powrocie z urlopu. Razem z chłopakami już na kilka tygodni przed wylotem planowali każdy dzień zagranicznego pobytu. Majdan uczy Stasia i Tadzia pływania oraz nurkowania. Radek zapewnił Małgosię, że po powrocie do Polski też z wielką chęcią poświęci swój czas maluchom. Ta pomoc bardzo się przyda Rozenek, która właśnie rozpoczyna kręcenie zdjęć do piątej serii "Perfekcyjnej Pani Domu" - czytamy w "Party". Jednym słowem - perfekcyjna rodzina. Zobacz: Tabloid przyłapał Rozenek na poprawianiu urody. Perfekcyjna zrobiła to dla Radka? Małgorzata Rozenek na konferencji TVN: