Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przyłapani na randce. Nowe zdjęcia paparazzi

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w weekend zdecydowali się znaleźć chwilę czasu tylko dla siebie i wybrali się na randkę. Para najpierw zdecydowała się wybrać na obiad do restauracji, gdzie postawili na włoską klasykę i wybrali pizzę. Potem przyszedł czas na kawę wypitą w swoim towarzystwie i czułości. Okazuje się, że Małgorzata Rozenek nie szczędziła ich mężowi! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali się na randkę! Małgorzata Rozenek na co dzień jest bardzo zapracowaną kobietą. Prywatnie jest mamą trójki dzieci, ma własną markę odzieżową, prowadzi program "Projekt Lady", a ostatnio zszokowała internautów informacją, że współtworzy ptatformę usług telemedycznych . Wśród codzienych obowiązków Małgorzata Rozenek znalazła czas na randkę z mężem i wybrali się na obiad do restauracji. Gwiazda TVN jak zawsze wyglądała stylowo, ale tym razem to czułości wobec Radosałwa Majdana zasłużyły na największą uwagę... Zobacz także: Małgorzata Rozenek pędzi do butiku w modnym płaszczu za 1,3 tys. złotych Po obiedzie para zdecydowała się jeszcze trochę czasu spędzić w swoim towarzystwie i Małgorzata Rozenek czule przytulała się do męża... Widać, ze są bardzo zakochani. Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia! Para podczas wspólnej randki wyglądała bardzo stylowo. Radosław Majdan postawił na klasykę z czernią w roli głównej, a Małgorzata Rozenek zachwyciła kardiganem z motywem myszki Mickey i butami od Prady za 3,8 tys. zł. Para po randce w restauracji wybrała się jeszcze na romantyczny spacer. Jak Wam się podoba najnowsza stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan?