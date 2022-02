Na tę rozmowę fani Małgorzaty Rozenek-Majdan czekali bardzo długo. "Perfekcyjna pani domu" odwiedziła jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce, który prowadzi Żurnalista (premiera w czwartki na platformie TIDAL). Gwiazda TVN opowiedziała o szczególnej relacji, jaka łączy ją z Radosławem Majdanem. Przyznała, że gdy między nią a mężem dochodzi do kłótni, atmosfera robi się bardzo wybuchowa. Oboje szybko podnoszą głos i trudno im się wyciszyć. O co najczęściej spiera się jedno z najsławniejszych małżeństw polskiego show-biznesu? Czy podczas awantur prezenterka telewizyjna czasem myśli o rozstaniu?

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o kłótniach z Radosławem: "My jesteśmy takimi huraganami..."

Podczas "Rozmów bez kompromisów" Żurnalisty Małgorzata Rozenek-Majdan opowiedziała o konfliktach z Radosławem. "Perfekcyjna pani domu" na początku zaznaczyła, że z mężem kłóci się niezwykle rzadko. Autor podcastu od razu przypomniał słynną już awanturę, do której między parą doszło w londyńskim hotelu. Gwiazda TVN stwierdziła, że oboje mogli wtedy zostać wyrzuceni z obiektu, ale na szczęście wówczas obsługa była zajęta odbywającym się tam weselem.

My się z Radosławem nigdy nie kłócimy... Naprawdę bardzo rzadko... - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Raz na trzy lata. Tę kłótnię w Londynie słyszałem w Warszawie - zażartował Żurnalista.

Dziwię się, że nas z hotelu nie wyrzucili. Ale to była taka awantura... - dodała "Perfekcyjna pani domu".

Później Małgorzata Rozenek-Majdan opowiedziała o jednej z największych kłótni z mężem. Powody jednak mogą bardzo zaskoczyć fanów gwiazdy TVN. "Perfekcyjna pani domu" i Radosław Majdan awanturowali się z powodu... filmów. W dodatku były to produkcje dotyczące sportu. Chociaż może wydawać się to błahe, prezenterka telewizyjna przyznała, że atmosfera między nimi była wówczas bardzo napięta.

Ale kłócimy się bardzo, bardzo rzadko. Jedna z większych awantur, które mieliśmy, albo takich nerwowych sytuacji, była po filmie "Wyścig". James Hunt i Niki Lauda [przyp. red. - główni bohaterowie, jedni z największych rywali w historii Formuły 1.]. Niewiarygodnie pokłóciliśmy się wtedy o to, który z nich ma wartościowsze [przyp. red. - życie]. I to też nas nauczyło, żeby nie wartościować żyć. Radosław odnalazł wartość w tym, jak pokierował swoim życiem James Hunt. Próbował mi wytłumaczyć, że pokierował nim tak, jak sam chciał. Ja byłam zdecydowanie po stronie życia Nikiego Laudy. I kiedy te emocje powoli się uspokajały, ale nadal było nerwowo, na tym samym kanale pojawił się film "Ronaldo vs. Messi". I zaczęliśmy się kłócić od nowa... Ja totalnie nie jestem zwolenniczką Ronaldo, a Radosław jest i bardzo często jak się kłócimy to o takie rzeczy - wyjaśniła Małgorzata Rozenek-Majdan.

W dalszej części rozmowy "Perfekcyjna pani domu" opowiedziała, czy podczas głośnych awantur czasem miewała momenty zwątpienia i dopuszczała do siebie myśli o rozstaniu się z Radosławem. Małgorzata Rozenek-Majdan zaprzeczyła, ale dodała, że oboje mają ogniste temperamenty, dlatego wyciszenie się po kłótni nie przychodzi po chwili.

Myślałaś, że kiedyś mogliście się rozstać? Było coś takiego? - zapytał Żurnalista.

Nigdy. Coś ty. Nie mieliśmy nawet sekundy takiego myślenia... Czasem ludzie pytają "co zrobić, żeby mieć taką relację?". Bo my naprawdę mamy piękną relację. To jest największa wartość mojego życia - moja rodzina, mój Radosław, to jaki niesamowity dom nam się udało stworzyć. Jest to niezwykle wzruszające i pokrzepiające, że coś takiego można zrobić - przyznała gwiazda TVN.

Nawet jeżeli się kłócimy, to wyobraź sobie, że my się kłócimy w takim czymś, że ja widzę, że Radosław się denerwuje, że mnie denerwuje. A ja się wściekam, że go denerwuję. Ale ponieważ my jesteśmy takimi huraganami, więc furia jest taka, że po prostu jak ona odpali, to jej się nie da zatrzymać, dopóki się nie wypali. (...) My wchodzimy w decybele, nie w ostrza - wytłumaczyła.

Zaskoczyło was to wyznanie Małgorzaty Rozenek-Majdan? Chociaż doniesienia o temperamencie "Perfekcyjnej pani domu" i Radosława Majdana docierały do mediów już wcześniej, to nie spodziewaliśmy się, że małżeństwo może się awanturować po obejrzeniu filmów o sporcie.