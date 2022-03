Małgorzata Rozenek wyśmiana za "15 cm palce u stóp". Zabrała głos w sprawie niefortunnego zdjęcia

Małgorzata Rozenek ostatnio opublikowała dosyć odważne zdjęcia w bikini, na których zaprezentowała swoją świetną figurę. Jak się potem okazało fotografia, na której gwiazda TVN odsłoniła pośladki wywołało w sieci prawdziwą burzę. Niektórzy Internauci zarzucili jej, że pokazuje za dużo, niektórzy wypominali też wiek. Teraz Małgorzata Rozenek postanowiła odpowiedzieć na krytyczne komentarze i po raz kolejny udowodniła, że nie boi się kontrowersji... Co napisała? Małgorzata Rozenek odpowiada na krytyczne uwagi dotyczące jej zdjęć w bikini! Małgorzata Rozenek wybrała się z rodziną na egzotyczne wakacje do Meksyku, ale nie pozwala o sobie zapomnieć swoim fanom i zasypuje ich kolejnymi relacjami i zdjęciami z podróży. Teraz opublikowała nową fotografię, na której eksponuje swoje pośladki i w komentarzu napisała kilka słów do osób, które ją krytykują: Po dniu drobnych żartów politycznych, czas na powrót do szarej rzeczywistości 😜 Cudownego dnia kochani ❤️ Do oburzonych, że nie chodzę na plaży w kożuchu: wszystko już napisaliście 😁 choć szanuje to nie przyjmuje 😁🤷‍♀️ oszczędzamy sobie wszyscy czasu i nie marnujmy tego pięknego dnia na słowne przepychanki 👍😁 życie jest za krótkie, żeby je sobie psuć 💃 NAJLEPSZEGO ❤️ - napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek. Fani gwiazdy cenią szczerość i bezpośredniość gwiazdy i radzą, aby nie przejmowała się krytycznymi komentarzami i cieszyła wakacjami Proszę się nie stresować, relaksować i wyłączyć komentarze na czas urlopu. Jestem tego samego zdania, jakie się ma co pokazać, to się pokazuje ✌️ Zazdroszczą Ci fajnych pośladów to spinają własne co byś za słodko nie miała 😂😂 Tylko spójrzcie na nowe zdjęcie Małgorzaty...