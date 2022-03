Małgorzata Rozenek pokazała zaskakujące zdjęcie z psem. Fanów oburzyło to, co zrobiła!

Małgorzata Rozenek zaskoczyła swoim nowym zdjęciem opublikowanym w mediach społecznościowych. Prowadząca "Projekt Lady" pozuje jedynie w samej bieliźnie, ale tym razem to nie figura robi największe wrażenie, ale ogromne tatuaże, które pojawiły się na jej rękach! Fani gwiazdy są bardzo zaskoczeni. Z jednej strony pojawiły się słowa zachwytu, a z drugiej Internauci podejrzewają, że tatuaże powstały na potrzeby kolejnego projektu! Małgorzata Rozenek ma tatuaże na rękach! Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się na Instagramie nowymi tatuażami. Pod zdjęciem wymownie napisała: New Me ✌️ - napisała Małgorzata Rozenek pod zaskakującym zdjęciem z tatuażami na rękach. Internauci są podzieleni. Niektórzy wprost piszą, że gwiazda wygląda doskonale z tatuażami: Wow😍🔥 wcześniej nie zauważyłam,że ma pani tatuaże😊Bardzo ładne😊 Jednak duża część obserwatorów Małgorzaty Rozenek nie wierzy, że tatuaże są prawdziwe i spekulują, że pewnie pojawiły się na potrzeby nowego filmu Patryka Vegi, w którym gwiazda TVN ma zagrać jedną z głównych ról: to nie sa prawdziwe tatuaże xd Dziary pewnie dla potrzeb filmy Vegi?!? Karmiąca i tatuaże,dobre😂 Sami spójrzcie na te zaskakujące zdjęcia Małgorzaty Rozenek! Odważnie? Zobacz także: I nternautka do Małgorzaty Rozenek: "A kto ci dziecka pilnuje?!". Riposta mamy Henia jest mistrzowska Wyświetl ten post na Instagramie. New Me ✌️ #somethingbigisgoingtohappen #girlwiththewolftattoo Post udostępniony przez Małgorzata...