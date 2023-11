2 z 5

Każdy fan "Przyjaciółek" z pewnością doskonale pamięta ostatni odcinek 11. sezonu. To właśnie wtedy Anka (Magda Stużyńska) sięgnęła po alkohol, a Wika (Roma Gąsiorowska) powiedziała Indze (Małgorzata Socha), że zrobiła coś strasznego, a dobrze wszyscy wiemy, że wcześniej spotkała się z Pawłem (Bartek Kasprzykowski), mężem Anki. Wszyscy podejrzewali, że to właśnie jemu Wika coś zrobiła. Możecie mieć jednak pewność, że Paweł w 12. sezonie żyje i ma się... no, może nie do końca dobrze, bo straci pracę i zacznie sięgać po alkohol! To jednak nie koniec zmian w życiu rodziny Strzeleckich.

