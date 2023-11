4 z 6

Losy Ingi też nie będą kolorowe. W 12. sezonie bohaterka straci pracę i będzie żyć z alimentów! Wszystko wskazuje więc na to, że definitywnie odrzuci amory swojego byłego męża Andrzeja. To właśnie z nim miała gorący romans w 11. sezonie i wydawało się, że para wróci do siebie.

Zobacz: Gwiazdy "Przyjaciółek" zakończyły już pracę na planie 12. sezonu?! Nowe odcinki zostaną wyemitowane wcześniej?!