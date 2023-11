2 z 5

Anita Sokołowska wyjawiła nam w wywiadzie, że już w 1. odcinku 12. sezonu Zuza i Jasiek (Marek Bukowski) wrócą do siebie! Ale to nie wszystko, bo para weźmie również ślub. Jak się okazuje, będzie to najbardziej wzruszająca ceremonia. Do tego wszystko wskazuje na to, że Zuza i Jasiek pobiorą się w czasie choroby bohaterki.

Już w 1. odcinku oni wracają do siebie. Mogę też zdradzić, to że moja bohaterka miała jeden z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających ślubów, jakie można sobie wyobrazić. Zuza była już tak słaba, że nie mogła dojść do urzędnika, który udzielał im ślubu. I postać Jaśka niósł mnie do ołtarza. To było fajne przeżycie, bardzo wzruszające. Ten wątek został bardzo dobrze napisane. Ja czytając, płakałam, moje charakteryzatorki płakały, dziewczyny z garderoby płakały - powiedziała Anita Sokołowska.

