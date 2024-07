Anna Przybylska ma mnóstwo ofert od producentów filmów i serialu. Aktorka zwleka jednak z realizacją propozycji ze względu na rodzinę. Coraz częściej mówi się jednak, że to Ania chce przejąć rolę tej, która utrzymuje związek i najchętniej wysłałaby swojego partnera, piłkarza Jarosława Bieniuka, na emeryturę!

- Gdybym ja mieszkała w innym miejscu, a Jarek grał w piłkę, ten związek by się rozpadł. Robię to dla dzieci. Liczę na to, że Jarek będzie mógł spłacić ten dług. On poświęci się dzieciom, a ja będę mogła się realizować, kiedy chcę - wyznała Przybylska w programie "Druga strona medalu".

Szykuje się poważna rozmowa pomiędzy ukochanymi. Kto waszym zdaniem wyjdzie z niej zwycięsko?

