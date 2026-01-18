Joanna Przetakiewicz, założycielka domu mody La Mania, w rozmowie z mediami opowiedziała o wizycie Marty Nawrockiej w butiku swojej marki. Przetakiewicz w rozmowie z dziennikarzami ujawniła, że była pod dużym wrażeniem zachowania pierwszej damy RP. Dlaczego? Sprawdź, co powiedziała!

Jak wyglądała wizyta pierwszej damy w butiku Joanny Przetakiewicz?

Marta Nawrocka już od pół roku spełnia się w roli pierwszej damy. Żona prezydenta często pojawia się na oficjalnych wydarzeniach, podczas któych zachwyca swoimi stylizacjami. Nie jest tajemnicą, że Marta Nawrocka coraz częściej wybiera kreacje od polskich marek. Niedawno Izabela Janachowska ogłosiła wspaniałe wieści - poinformowała wówczas, że pierwsza dama podczas sesji dla Vivy! miała na sobie kreacje i dodatki z jej sklepu.

Teraz okazuje się, że jakiś czas temu Marta Nawrocka odwiedziła również butik należący do Joanny Przetakiewicz. Pierwsza dama od jakiegoś czasu pojawia się publicznie w kreacjach marki należącej do Przetakiewicz. Podczas otwarcia Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu również miała na sobie projekt La Manii.

Joanna Przetakiewicz w rozmowie z Jastrząb Post ujawniła, jak wyglądała wizyta Marty Nawrockiej w salonie La Mania.

Zapytałam swoich ludzi w La Manii, jak to w ogóle było. Okazało się, że pani prezydentowa przyszła tylko z jedną osobą z ochrony. Była w butiku bardzo długo, ponad godzinę. Była przemiła, bardzo ciepła, ludzka, chętna, rozmawiała z nimi. Nie oczekiwała ani żadnych zniżek, ani specjalnego traktowania. Byli nią zachwyceni!

Styl Marty Nawrockiej oczami projektantki

Joanna Przetakiewicz została również zapytana o opinię na temat stylu ubierania się Marty Nawrockiej. Projektantka przyznała, że choć nie widziała wszystkich stylizacji żony Karola Nawrockiego, to te, które widziała, ocenia jako „zdecydowanie idące w kierunku bardzo prostym i eleganckim”.

Przypominamy, że ostatnio o stylu pierwszej damy wypowiedział się również Dawid Woliński, który miał dla Marty Nawrockiej zaskakującą radę.

