Dawid Woliński, znany projektant mody, który ubiera wiele polskich gwiazd, postanowił skomentować styl obecnej pierwszej damy – Marty Nawrockiej. W rozmowie z portalem Plejada.pl odniósł się wprost do jej wizerunku publicznego i modowych wyborów. Jego wypowiedź zaskoczyła i natychmiast wywołała poruszenie.

Styl pierwszej damy pod lupą projektanta

Nie w sposób nie zauważyć, że stroje Marty Nawrockiej są klasyczne, lecz z subtelnym nowoczesnym akcentem. Wśród najczęściej wybieranych przez nią elementów garderoby są dopasowane garsonki, minimalistyczne płaszcze i miękkie koszule. Dominują przede wszystkim stonowane barwy oraz pastele, choć niekiedy pozwala sobie na bardziej odważne kolory. Nawrocka przykłada dużą wagę do doboru dodatków – w jej stylizacjach pojawiają się delikatna biżuteria i starannie dobrane akcesoria. To właśnie prostota połączona z dbałością o detale sprawia, że buduje wizerunek spójny i przemyślany.

W rozmowie z Plejadą Woliński stwierdził:

Zauważyłem, że zostałem ekspertem od stylu pierwszej damy, bo za każdym razem mnie o to pytacie. Pani Marto, pierwsza damo, proszę kochać modę, proszę nią się bawić i tak naprawdę to jest najważniejsze

Ważnym elementem ubioru Marty Nawrockiej są również przemyślane proporcje – żadna część stylizacji nie dominuje, co podkreśla elegancję i klasyczny sznyt. Taki dobór elementów odzieży wpisuje się w nurt minimalizmu w modzie.

Woliński szczerze o Marcie Nawrockiej

W jednej z niedawnych rozmów z Kozaczkiem Dawid Woliński również odniósł się do tematu stylizacji pierwszej damy. Wówczas podkreślił:

Myślę, że pierwsza dama to jest osoba, która reprezentuje godnie swojego męża prezydenta. Reprezentuje kobiety w naszym kraju i mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Jej zadaniem nie jest bycie ikoną mody. To jest coś zupełnie pobocznego, z czym może się zmierzyć, ale niekoniecznie musi. Patrzmy na to, jak sobie radzi, pełniąc tak ważną funkcję w państwie. Patrzmy, jak to wygląda ze strony merytorycznej

Choć Dawid Woliński wyraźnie powstrzymuje się od bezpośredniej oceny stylu Marty Nawrockiej, ta może cieszyć się wyjątkowym poparciem ze strony modowych ekspertów, którzy często pochlebnie wypowiadają się o jej stylizacjach.

Marta Nawrocka fot. Grzegorz Ksel/REPORTER EastNews

