Wielka radość w domu Izabeli Janachowskiej. Była tancerka "Tańca z Gwiazdami", ekspertka ślubna i bizneswoman nie ukrywa ekscytacji i swojego szczęścia. Podczas relacji na InstaStories zdradziła, co ją spotkało. "Muszę się z wami tym podzielić" wyznała Janachowska.

Izabela Janachowska ogłosiła wieści. Marta Nawrocka pozuje w ubraniach jej marki

Marta Nawrocka od kilku miesięcy spełnia się w roli pierwszej damy. Żona prezydenta szybko skradła serca Polaków, a każde jej oficjalne wyjście jest szeroko komentowane. Wiele osób zwraca również uwagę na stylizacje Marty Nawrockiej. We wrześniu wyszło na jaw, że pierwsza dama podczas wizyty w Watykanie miała na sobie stylizacje od Izabeli Janachowskiej. Teraz okazuje się, że Marta Nawrocka znów pokazała się w kreacji z jej kolekcji.

Izabela Janachowska podczas relacji na InstaStories ogłosiła że pierwsza dama, która pojawiła się na okładce najnowszej "Vivy!", podczas sesji miała na sobie dodatki i kreację z jej salonu!

Nie uwierzycie, co się stało. Muszę się z wami tym podzielić. Jestem tak szczęśliwa, że zaraz wybuchnę. W moje ręce dostała się właśnie najnowsza ''Viva!''. Patrzę na okładkę, cieszę się pani prezydentowa jest tutaj w butach, które doskonale znam, w butach od nas. Ale patrzę, mówię o! Ten kolczyk też znam, też ode mnie. Już taka pełna ekscytacja, że moje akcesoria są na okładce mówię ''dobra, zajrzę do śordka zobaczę od kogo są stylówki''. Otwieram, a tu jest nasza suknia, nasz kolczyk ogłosiła w relacji opublikowanej w sieci.

Izabela Janachowska o kulisach współpracy z pierwszą damą

To już kolejny raz, gdy Marta Nawrocka publicznie zaprezentowała się w stylizacji od Izabeli Janachowskiej. Bizneswoman nie kryje swojego szczęścia, a już jakiś czas temu ujawniła, jakie wrażenie zrobiła na niej Marta Nawrocka. Tak wspomina spotkanie z żoną prezydenta, która pojawiła się na przymiarkach przed wylotem w oficjalną podróż do Watykanu.

Zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie, jest bardzo otwarta, ciepła. Na pewno pozostanie w mojej pamięci mówiła dla JastrząbPost.

Kto wie, być może wkrótce pierwsza dama znów zdecyduje się na ubrania i dodatki od Izabeli Janachowskiej.

