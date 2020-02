Przepis na fit pączki Anny Lewandowskiej! Robert i Klara się nimi zajadają

Nie przepadasz za klasycznymi pączkami z lukrem czy serowymi pączkami smażonymi na smalcu? Anna Lewandowska od lat proponuje swoim fanom totalnie inne pączki - w wersji fit. Żona Roberta Lewandowskiego, która obecnie jest w ciąży z drugim dzieckiem, stawia na zdrowe odżywianie - czy w tym roku zje w związku z tym pączka? Zapewne tak, ale zamiast sięgać po wysokokaloryczne i niezdrowe słodkości, z pewnością sięgnie po swój stary przepis na fit pączki. Jaki?

Kilka lat temu na swoim blogu hpba.pl podała przepis na zdrowsze pączki - bez smażenia. Okazuje się, że trenerka woli opcję pieczenia. Do pączków wykorzystała m.in. mleko ryżowe oraz cukier ryżowy. Oto cały przepis i sposób na wykonanie.

– 180 ml mleka ryżowego lub kokosowego

– 300 g mąki jaglanej (lub kokosowej, myślę, że można zmieszać dwie)

– 100-120 ml oleju kokosowego (lub masło klarowane)

– szczypta wanilii

– cynamon szczypta

– szczypta proszku do pieczenia bezglutenowego

– 4-5 łyżek powideł – ja dałam domowe z jabłkiem (nadzienie)

– 100 g cukru kokosowego lub syropu klonowego

– 2 łyżki mąki ziemniaczanej

Olej kokosowy doprowadziłam do płynnej postaci wstawiając słoiczek do rondelka z gorącą wodą. Wszystkie składniki oprócz powideł wymieszałam dokładnie i zmiksowałam. Foremki wypełniałam masą do połowy, kładłam do każdej łyżeczkę powideł i przykrywałam resztą masy. Wstawiłam do rozgrzanego piekarnika. Piekłam 20 minut w 180 °C. Stygły w piekarniku - czytamy na blogu hpba.pl.