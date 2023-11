Reklama

O czym mowa? Wiadomo! Tłusty Czwartek bez pączka się nie liczy - taką zasadę wyznaje w tym szczególnym dniu większość Polaków. A co na to autorytety w kwestii zdrowego stylu życia? Dla nich pączek to zwykle śmiertelny wróg diet i dbania o sylwetkę. Ale dziś jest dzień wyjątkowy. I nawet Anna Lewandowska zdradziła, że planuje dziś zjeść tradycyjnego pączka, który - jak wiadomo - ma niewiele wspólnego z propagowanymi przez trenerkę, daniami w stylu fit.

Anna Lewandowska i pączki w tłusty czwartek

Trenerka nie pozostawiła najmniejszych wątpliwości! Na jej oficjalnym profilu pojawił się okazjonalny post, w którym Anna Lewandowska przyznała, że... nawet ona w Tłusty Czwartek planuje zjeść pączka!

- Tłusty czwartek to niewątpliwie największe i najbardziej lubiane święto przez „pączkożerców”.

To co wsuwamy pączki?

Podążając za hasłem z mojej koszulki: shoes & spaghetti – może powinniśmy je dziś zmienić na shoes i… tradycyjny pączek?

Czy mnie zdarza się grzeszyć żywieniowo i czy zjem tradycyjnie przygotowanego pączka? No pewnie, że zjem! - napisała Ania.

Zaskoczeni? My wcale! Tym bardziej, że pod "wyznaniem" Anny Lewandowskiej natychmiast pojawiła się również propozycja zdrowej alternatywy dla osób, które wolą słodkości w wydaniu fit.

- Ale, ale nie zapominam o tych co nie mogą pozwolić sobie na tradycyjnego pączka, ze względu czy to na nietolerancje czy alergie pokarmowe, nie zapominam o tych, którzy naprawdę nie mają wyboru i nie mogą sobie pozwolić nawet na jednorazowe grzeszki. Tym razem będą to FAWORKI/ciasteczka, przygotowane bez pszenicy i nabiału oraz zeszłoroczne PĄCZKI. Znajdziesz na blogu - zachęciła Lewandowska.

A Wy jakie pączki dziś wybieracie? Tradycyjne czy fit?

Anna Lewandowska w Tłusty Czwartek rezygnuje z diety. ;) Nawet gwiazda sportu zje dziś pączka!

Ania słynie z propagowania zdrowego stylu życia, ale w tym szczególnym dniu - odpuszcza. ;)