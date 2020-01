Faworki u Magdy Gessler za 60 zł!? Gwiazda TVN kupiła i pożałowała!

Ciasta i desery w cukierni Magdy Gessler do tanich nie należą, przekonała się o tym blogerka Anna Skura! Podróżniczka podczas spaceru zdecydowała się na zakup faworków w słynnej cukierni, ale cena jaką za nie zapłaciła, sprawiła, że postanowiła skomentować swój zakup na Instagramie! Blogerka była wyraźnie zszokowana, że za opakowanie cenę faworków w cukierni Magdy Gessler trzeba zapłacić aż 60 zł!

Anna Skura komentuje cenę faworków u Magdy Gessler

Anna Skura do tej pory była znana jako blogerka i podróżniczka, ale jeszcze większą popularność osiągnęła dzięki udziałowi w ostatniej edycji "Agent-Gwiazdy". Celebrytka jest aktywną mamą i ostatnio podczas spaceru z córeczką, Melody wstąpiła do popularnej cukierni Magdy Gessler "Słodki-Słony", gdzie kupiła opakowanie faworków. Na Instastories podzieliła się wrażeniami z zakupu i opowiedziała dokładnie, dlaczego przy kasie czekała na nią niemiła niespodzianka:

Ja nie jestem w ogóle słodyczowa, więc się nie orientuję w cenach słodyczy. Przeżyłam zawał dopiero, jak zobaczyłam na rachunku, że takie pudełko faworków kosztuje 60 złotych. (...) To jest jakaś masakra, więc od razu zadzwoniłam do mojej mamy, żeby mi upiekła. - powiedziała Anna Skura na Instastories.

Komentarz Anny Skury odbił się szerokim echem w mediach i blogerka ostatecznie postanowiła nieco złagodzić sprawę i przyznała, że faworki były "drogie, ale pyszniutkie"!

Ceny u Magdy Gessler po raz kolejny szokują!

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz kiedy jest głośno o cenach w cukierni "Słodki-Słony". Pączki kosztują ok. 10 zł, a w okresie przed świętami Wielkanocnymi największą popularnością cieszy się baba drożdżowa, która kosztuje 50 zł. W podobnych cenach są inne wypieki: za sernik świąteczny zapłacimy 60 zł, mazurek - 65 zł, za makowiec (1 kg) - 100 zł. Torty są znacznie droższe - zaczynają się od 30 zł za kawałek, do nawet 350 złotych!

Sądzicie, że ceny są faktycznie za wysokie?

