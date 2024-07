Co Magda Gessler przygotowuje na tłusty czwartek? Okazuje się, że restauratorka nie lubi eksperymentować w ten dzień i chętnie podaje tradycyjne pączki i faworki. Co ciekawe, Słodki Słony - cukiernia, którą gwiazda prowadzi wraz z córką Larą Gessler w centrum Warszawy, wygrała jeden z plebiscytów na najlepsze pączki! Nie można się więc dziwić, dlaczego w lokalu zawsze są tłumy klientów. A co w rozmowie z Party.pl zdradziła Magda Gessler na temat przygotowań do tłustego czwartku? I jaka jest jej receptura na udane faworki?

U mnie - w Słodkim Słonym - są tradycyjnie i pączki, i faworki. W domu jednak zdecydowanie przygotowuję faworki, które są hitem w mojej rodzinie od zawsze. Po prostu są fantastyczne! Początek roku zawsze niesie ze sobą bardzo dużo wyzwań, stresów i to jest cudowne ciasto, które trzeba bić wałkiem i im dłużej się je bije tym jest lepsze. Jest to sama mąka z żółtkami i z odrobiną soli. Bez żadnego proszku do pieczenia i nic więcej tam nie potrzeba poza dobrą, kwaśną śmietaną, octem 10% i spirytusem.

W swoim lokalu Magda Gessler pączki robi tylko raz do roku - w karnawale i zapewnia, że zawsze są świeże i gorące. W tym roku hitem będą też faworki podawane z kwaśną śmietaną:

Pączki wychodzą naprawdę gorące. Robimy je tylko raz w roku, w czasie karnawału. My robimy ciasta według pór roku i staropolskich zwyczajów. Teraz będzie też mnóstwo faworków, które są genialne i cieniusieńkie. Myślę, że żadna cukiernia w Polsce tak dobrych faworków nie robi, bo one naprawdę mają prawdziwą, kwaśną śmietanę z mleczarni, która ją przygotowuje bez żadnych konserwantów i jest kwaszona tak jak dawna polska śmietana. De facto robimy później z niej masło, bo kiedy mamy za dużo kwaśnej śmietany ubijamy ją w słoiku i podajemy jako masło do chleba zarówno w AleGlorii, jak i Słodkim Słonym.

A czy Magda Gessler eksperymentuje z przepisami i korzysta z pomysłów i umiejętności córki, która szkoliła się za granicą na warsztatach kulinarnych? Okazuje się, że restauratorka tak jak zawsze podkreśla, będzie się trzymać polskich przepisów i produktów. Na potrzeby gości pojawi się jednak jeszcze jeden produkt.

My się bardzo, bardzo trzymamy stricte polskich przepisów. Jest bardzo dużo cukierni, które stosują półprodukty chemiczne do tworzenia ciast. My idziemy bardziej w tradycyjną stronę, ale na potrzeby gości będziemy również robić czekoladki na zamówienie.

Lubicie wypieki Magdy Gessler?

