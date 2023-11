1 z 5

Związek Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego od początku budził ogromne emocje, zwłaszcza że para nie komentowała medialnych doniesień. Kilka razy Martyna i Przemek zostali przyłapani przez paparazzi, ale sami nie chcieli odnosić się do informacji i zdradzać, czy są w związku. W pewnym momencie Przemek Kossakowski wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że nie będzie mówił o swoim życiu prywatnym. W końcu jednak Martyna i Przemek zdecydowali się zadebiutować razem we wrześniu 2018 roku na balu Fundacji TVN. Teraz z kolei Przemek Kossakowski po raz pierwszy tak szczerze i otwarcie opowiedział o swoim związku z podróżniczką na łamach magazynu "Twój Styl". Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, co powiedział.

Zobacz: Po 45 latach Martyna Wojciechowska zdecydowała się na urzędową zmianę imienia! Jak się teraz nazywa?