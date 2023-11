1 z 5

Przemek Kossakowski nie jest jeszcze przyzwyczajony do zainteresowanie mediów, ale powoli zdaje sobie sprawę z tego, że jego o jego związku z Martyną Wojciechowską, jedną z największych gwiazd TVN, będzie mówić się ciągle. Niedawno magazyn "Show" doniósł, że para planuje ślub. Co więcej - mieli się pobrać w święta Bożego Narodzenia, czyli już za miesiąc. Gwiazdor TTV nie mógł przejść obojętnie wobec takich spekulacji. Korzystając z okazji, że jest już w Polsce (wrócił niedawno z kolejnej, dalekiej wyprawy), wybrał się do kiosku, gdzie przeczytał, że za jakiś czas zmieni swój stan cywilny. Jak zareagował?

