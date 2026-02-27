Najnowszy odcinek "Farmy" na dobre zapisze się w pamięci sympatyków show. Uwielbiany przez widzów charyzmatyczny Janusz Stechura, nagle zdecydował się opuścić program. Skąd taka decyzja? Stacja Polsat właśnie przekazała wieści w sprawie uczestnika.

Odejście Janusza z "Farmy" wywołało burzę w sieci

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Po tym, jak na "Farmie" pojawili się nowi gracze, na pozostałych uczestników czekały kolejne wymagające zadania, trudne decyzje i zbliżający się wielkimi krokami pojedynek. I choć to Ewa z Agnieszką zostały wytypowane do rywalizacji przez "Farmera Tygodnia", nagle stało się coś, co wprawiło wszystkich w osłupienie. Janusz postanowił odejść z "Farmy".

Podjąłem decyzję taką, że opuszczam Farmę dziś. Uszanujcie moją decyzję - nagle wyznał.

Stacja Polsat przekazała wieści w sprawie Janusza z "Farmy"

Dramatyczne słowa i nagła rezygnacja Janusza z "Farmy" wywołała burzę w sieci. Zarówno pozostali mieszkańcy wiejskiej posiadłości, jak i widzowie show wciąż zadawali sobie pytanie, dlaczego pomimo kolejnych sukcesów w programie, charyzmatyczny góral postanowił wycofać się z dalszej walki o wygraną. Dodatkowo atmosferę podkręcał fakt, że Janusz nie zdradził powodów swojej decyzji, zamiast tego enigmatycznie przyznał, że pozostawił po sobie wymowny list.

Teraz głos w sprawie zabrała stacja Polsat, gdzie emitowana jest "Farma". Jak się okazuje, już w piątek, 27 lutego 2026 roku, Janusz Stechura będzie gościł w porannym paśmie stacji, "Halo tu Polsat".

Janusz z "Farmy" w "Halo tu Polsat"

Jak poinformowała produkcja "Farmy", zaledwie dzień po emisji odcinka z odejściem Janusza z show, pewny siebie góral pojawi się w śniadaniówce Polsatu. Co więcej, Janusz Stechura będzie gościł w "Halo tu Polsat" wraz ze swoją rodziną.

Jak wiemy, Janusz z "Farmy" jest ojcem czwórki dzieci. Jak przyznał sam w programie, potomstwo ma z trzema różnymi kobietami. Czy w "Halo tu Polsat" pojawi się cała jego patchworkowa rodzina? Tego dowiemy się już 27 lutego 2026 roku o godz. 10:50 w Polsacie.

Będziecie oglądać?

