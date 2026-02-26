Na "Farmie" nie brakuje emocji. Niedawno w programie pojawili się nowi uczestnicy. W dzisiejszym odcinku doszło do dużego spięcia, a napięcie na "Farmie" skutkowało tym, że jeden z uczestników zrezygnował w udziału w programie.

Trudne chwile na "Farmie"

Na "Farmie" pojawili się nowi uczestnicy. Poprzedni dzień nie był łatwy, a wyczerpujące zadania dla farmerów skutkowały frustracją, na co musiała zareagować prowadząca. Aktualna sytuacja na planie nie zapowiada się jednak na lżejszą. Jednocześnie to pierwszy dzień dla Dominiki i Aksela, którzy bez chwili na wdrożenie, musieli zmierzyć się z obrządkiem i innymi pracami na gospodarstwie. Dodatkowo pozostali uczestnicy nie byli dla nich najmilsi:

Nie no Aksel, jak Aksel… taki figo-fago powiedział Janusz.

Nie czuję z nim żadnej energii, a to się od razu widzi, od razu się czuje, jest dla mnie taki odpychający dodała Karolina.

Takie wariackie trochę, są dwójką nowych tutaj… także muszą między sobą się trzymać dodał Andrzej.

Niedawno Agnieszka została ukarana na "Farmie", gdy odebrano jej tytuł "Farmera Tygodnia". Dziś emocje sięgnęły zenitu jednak podczas nominacji do pojedynku. Decyzją "Farmera Tygodnia" do pojedynku wraz z Agnieszką stanie Ewa. Jednocześnie Ola zdecydowała, że chce dołączyć do pojedynku, by ratować Agnieszkę. Nikt jednak nie spodziewał się tego, co stanie się chwilę później. Jeden z uczestników zdecydował się zrezygnować z udziału w programie.

Janusz odchodzi z "Farmy"

Tuż po ogłoszeniu werdyktu, kto ma stanąć do pojedynku na "Farmie", Janusz zaskoczył decyzją o opuszczeniu programu:

Patrząc na wszystkich trochę mi się smutno zrobiło, ale no trzeba wracać.

Zwracając się do uczestników "Farmy" oznajmił:

Zajebiście Was było poznać, super było z Wami spędzić czas, ale podjąłem decyzję taką, że opuszczam Farmę dziś. Uszanujcie moją decyzję, wszystko Wam wyjaśnię w liście i po prostu wyjdę. Za wszystko Wam dziękuję.

Na koniec nawiązał do wygranej Bandiego:

Tak się zdarza, że nie każdy góral dochodzi do finału i wygrywa. (...) Nie żałuję. Trochę będzie tęsknoty, bo tam żem się zżył z niektórymi, ale niedługo się widzimy na finale

Dlaczego Janusz odszedł z "Farmy"?

Janusz w programie mówił o tęsknocie za rodziną, za dziećmi.

Przez parę dni już się kotłowało w tej mojej głowie, tęsknota za tymi dzieciami i się wykotłowało.

Jednak szerzej o powodach swojej decyzji, obiecał opowiedzieć uczestnikom w liście, który im zostawi. Jego treść poznamy jednak w kolejnym odcinku.

