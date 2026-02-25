W 5. edycji "Farmy" nie brakuje konfliktów, które natychmiast odbijają się w sieci szerokim echem. Karolina, która niespodziewanie została mianowana nową "Farmerką Tygodnia", od razu postanowiła wprowadzić nowe porządki. Na jej celowniku znalazła się Ewa, którą oskarżyła o to, że nie wypełnia swoich obowiązków do końca - zaczyna kilka czynności, ale żadnej z nich nie kończy. Ewa była zrozpaczona tym, jak Karolina się do niej odnosi, i była bliska opuszczenia "Farmy". Teraz zabrała głos i nie ukrywa, że pobyt w programie to ogromne wyzwanie, które pokazuje prawdziwe oblicze uczestników.

Wielka afera na "Farmie" między Karoliną a Ewą

Piąta edycja „Farmy” rozpoczęła się wyjątkowo dynamicznie. Od początku między uczestnikami pojawiają się konflikty, a napięta atmosfera udziela się nawet zwierzętom, co wywołało ostrą reakcję Szymona. Do tej pory największe spięcia pojawiają się między Ewą a Karoliną, a inne dotyczą zachowań Janusza.

Karolina, jako nowa "Farmerka Tygodnia", bardzo poważnie podeszła do swojej roli, wywołując spore zamieszanie. Ewa z kolei pokazała, że nie da sobie "w kaszę dmuchać" i jest gotowa nawet odejść z programu, jeśli sytuacja tego wymaga.

Internauci stanowczo opowiedzieli się po obu stronach konfliktu - jedni bronią Karoliny i jej twardej postawy, inni zdecydowanie sympatyzują z Ewą, zarzucając nowej liderce zbyt agresywne podejście.

Ewa z "Farmy" zabrała głos

Ewa nie ukrywa, że jest spokojną osobą i krzyki oraz agresywne zachowania zdecydowanie jej nie odpowiadają, dlatego tak trudno jest jej porozumieć się z Karoliną. Być może w końcu uda im się nawiązać nić porozumienia, ale na razie uczestniczka zabrała głos na Instagramie i mocno podsumowała niektórych bohaterów programu:

Farma to nie gra, to sprawdzian tego, jakim jesteś człowiekiem, ile jesteś w stanie zrobić, bynajmniej nie dla idei, że zwierzęta są najważniejsze. Niestety. - napisała Ewa na Instagramie.

Co wiecej, Ewa podkreśla, że udział w programie pokazuje, do czego są zdolni niektórzy uczestnicy:

Farma pokazuje, jak daleko człowiek jest w stanie posunąć się dla kariery i pieniędzy. To test. Również dla mnie. A jeśli ciekawi Cię, jaki będzie jego wynik, oglądaj Farmę:). - dodała Ewa

Będziecie oglądać kolejne odcinki "Farmy"?

