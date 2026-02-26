Najnowszy sezon "Farmy" obfituje w nowe emocje. Ostatnio telewidzowie mogli zdziwić się nie tylko pojawieniem się nowych uczestników. Jak się ostatecznie okazało, w ostatnich minutach najnowszego odcinka Janusz sam zdecydował się opuścić "Farmę" na dobre. Fani programu od razu zabrali głos w komentarzach.

Janusz odchodzi z "Farmy"

Po dołączeniu nowych uczestników do grona farmerów emocje w programie sięgały zenitu. Skomplikowane i wymagające zadania tylko podgrzewały atmosferę oraz zwiększały frustrację w uczestnikach. Jak się okazało, największe zaskoczenie ostatniego odcinka czekało na telewidzów dopiero w ostatnich minutach. Chwilę po ogłoszeniu werdyktu wskazującego osoby mające stanąć do pojedynku, Janusz zaskoczył swoją decyzją o opuszczeniu "Farmy".

Przed swoim odejściem zwrócił się do uczestników w słowach, które w części zgromadzonych momentalnie wywołały łzy.

Zajebiście Was było poznać, super było z Wami spędzić czas, ale podjąłem decyzję taką, że opuszczam Farmę dziś. Uszanujcie moją decyzję, wszystko Wam wyjaśnię w liście i po prostu wyjdę. Za wszystko Wam dziękuję powiedział Janusz.

W wypowiedzi do kamer Janusz podzielił się też swoimi emocjami związanymi z tak radykalną decyzją. Nie krył wzruszenia i otwarcie przyznał, że połączyła go z uczestnikami wyjątkowa więź:

Tak się zdarza, że nie każdy góral dochodzi do finału i wygrywa. (...) Nie żałuję. Trochę będzie tęsknoty, bo tam żem się zżył z niektórymi, ale niedługo się widzimy na finale.

Widzowie "Farmy" rozgoryczeni po decyzji Janusza

Zaskakująca decyzja Janusza od razu wzburzyła emocje wśród telewidzów, którzy zdążyli zapałać do niego ogromną sympatią. O żalu względem jego odejścia z programu świadczy cała masa komentarzy zasmuconych internautów. Niektórzy z nich wróżyli mu nawet finał.

Jedyny człowiek który zasługiwał na finał. Najlepsza osoba na farmie. Nie spodziewałem się takiej decyzji.

Ej, już go zaczęłam lubić, a on opuszcza farmę...

Szkoda, że Janusz odpuściłeś sobie Farmę, jedyny co miałeś głowę na karku.

Nie!!! Janusz, wielka szkoda czytamy w komentarzach.

Przecież oni tam zginą bez niego

Nie chcę nikogo obrażać, ale tak się nie robi. Po co idziecie do takiego programu, rozumiem 1 edycję ale nie 5 masakra xd

Nie lubiłam go ale smutne, że opuścił. Zrobił to dla swoich dzieci, bo tęskni szacun

Myślę, że sumienie mu nie pozwoliło zostać. Widział ucieczkę kucyka. Za bardzo wszedł w grę, potem to przemyślał, że dzieci będą to oglądać. Nie można kłamać i manipulować. Złe wzorce. Ale ogólnie szacunek za jego pracę i jeśli odszedł z powyższego powodu tym większy szacunek.

Co myślicie o decyzji Janusza?

Zobacz także: