Janusz zaskoczył wszystkich w najnowszym odcinku "Farmy". W ostatnich minutach wygłosił deklarację o odejściu z programu, co natychmiastowo wywołało łzy u części uczestników. Teraz całą sytuację skomentowali też widzowie.
Najnowszy sezon "Farmy" obfituje w nowe emocje. Ostatnio telewidzowie mogli zdziwić się nie tylko pojawieniem się nowych uczestników. Jak się ostatecznie okazało, w ostatnich minutach najnowszego odcinka Janusz sam zdecydował się opuścić "Farmę" na dobre. Fani programu od razu zabrali głos w komentarzach.
Po dołączeniu nowych uczestników do grona farmerów emocje w programie sięgały zenitu. Skomplikowane i wymagające zadania tylko podgrzewały atmosferę oraz zwiększały frustrację w uczestnikach. Jak się okazało, największe zaskoczenie ostatniego odcinka czekało na telewidzów dopiero w ostatnich minutach. Chwilę po ogłoszeniu werdyktu wskazującego osoby mające stanąć do pojedynku, Janusz zaskoczył swoją decyzją o opuszczeniu "Farmy".
Przed swoim odejściem zwrócił się do uczestników w słowach, które w części zgromadzonych momentalnie wywołały łzy.
Zajebiście Was było poznać, super było z Wami spędzić czas, ale podjąłem decyzję taką, że opuszczam Farmę dziś. Uszanujcie moją decyzję, wszystko Wam wyjaśnię w liście i po prostu wyjdę. Za wszystko Wam dziękuję
W wypowiedzi do kamer Janusz podzielił się też swoimi emocjami związanymi z tak radykalną decyzją. Nie krył wzruszenia i otwarcie przyznał, że połączyła go z uczestnikami wyjątkowa więź:
Tak się zdarza, że nie każdy góral dochodzi do finału i wygrywa. (...) Nie żałuję. Trochę będzie tęsknoty, bo tam żem się zżył z niektórymi, ale niedługo się widzimy na finale.
Widzowie "Farmy" rozgoryczeni po decyzji Janusza
Zaskakująca decyzja Janusza od razu wzburzyła emocje wśród telewidzów, którzy zdążyli zapałać do niego ogromną sympatią. O żalu względem jego odejścia z programu świadczy cała masa komentarzy zasmuconych internautów. Niektórzy z nich wróżyli mu nawet finał.
Jedyny człowiek który zasługiwał na finał. Najlepsza osoba na farmie. Nie spodziewałem się takiej decyzji.
Ej, już go zaczęłam lubić, a on opuszcza farmę...
Szkoda, że Janusz odpuściłeś sobie Farmę, jedyny co miałeś głowę na karku.
Nie!!! Janusz, wielka szkoda
Przecież oni tam zginą bez niego
Nie chcę nikogo obrażać, ale tak się nie robi. Po co idziecie do takiego programu, rozumiem 1 edycję ale nie 5 masakra xd
Nie lubiłam go ale smutne, że opuścił. Zrobił to dla swoich dzieci, bo tęskni szacun
Myślę, że sumienie mu nie pozwoliło zostać. Widział ucieczkę kucyka. Za bardzo wszedł w grę, potem to przemyślał, że dzieci będą to oglądać. Nie można kłamać i manipulować. Złe wzorce. Ale ogólnie szacunek za jego pracę i jeśli odszedł z powyższego powodu tym większy szacunek.
Co myślicie o decyzji Janusza?
