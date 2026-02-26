Napięta atmosfera na "Farmie" została zażegnana przez interwencję prowadzącej. Choć przez chwilę uczestnicy mogli odetchnąć ze spokojem, ale nie na długo. Przybycie nowych uczestników wywołało w pozostałych mieszane uczucia. Karolina nie ukrywa, że "to nie jej energia" i już zapowiedziała, że "może być trochę spiny". A jak zareagowali pozostali? Internauci nie mają wątpliwości, że przesadzili.

Ilona Krawczyńska musiała interweniować na "Farmie"

W ósmym odcinku piątego sezonu programu „Farma” na antenie Polsatu sytuacja farmerów stała się dramatyczna. Ciężka praca, brak snu i coraz trudniejsze warunki życia na gospodarstwie zaczęły zbierać żniwo. Uczestnicy nie kryli już frustracji i zmęczenia, a narastające napięcie z dnia na dzień stawało się coraz bardziej widoczne. Wyzwania tygodnia, takie jak budowa skrzynek na grządki, przygotowanie twarogu i śmietany oraz postawienie stodoły dla kucyka i baranka, okazały się dla nich zbyt ciężkie.

W krytycznym momencie na Farmie pojawiła się Ilona Krawczyńska, prowadząca program. Zdecydowała się na niespodziewaną interwencję, by dodać otuchy wyczerpanym uczestnikom. Jej wsparcie i przypomnienie, że w poprzednim tygodniu świetnie radzili sobie z wyzwaniami, przyniosły chwilową ulgę.

Wejście Dominiki i Aksela na "Farmę"

Gdy wydawało się, że farmerzy otrzymali chwilowe wytchnienie, doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Na Farmie pojawiły się nowe twarze: Dominika i Aksel. Ich wejście do programu natychmiast wywołało ogromne emocje wśród pozostałych uczestników. Produkcja zdecydowała się na taki ruch w momencie, gdy grupa była wyraźnie wyczerpana.

Przybycie nowych uczestników oznacza nie tylko dodatkowe osoby do rywalizacji, ale także może wprowadzić zupełnie nowe relacje i zamieszać w dotychczasowych strategiach. Dominika i Aksel tuż po wejściu zostali przyjęci naprawdę chłodno, co nie spodobało się widzom. W sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy dotyczących zachowania domowników "Farmy". Na pochwałę ze strony fanów zasłużyły tylko Ewa i Aga:

Jak się bardzo nieładnie się zachowaliście jak oni weszli. Tragedia

Farmerzy mało empatyczni zarówno do zwierząt jak i nowych uczestników. Jakoś wcześniejsze edycje były bardziej pozytywne, wesołe. Narazie nie widzę żadnych pozytywów w tej edycji

Co jak co ale trochę inaczej mogli przyjąć tych nowych. Wszyscy od wejścia negatywnie na nich nastawieni...

Najbardziej serdeczna jest Ewcia i Aga. Chodzi mi o nowych uczestników

Janusz, nie nakręcaj się tak na tych nowych

