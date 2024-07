13 z 33

Kuracja naprawcza 3D do włosów suchych i zniszczonych z serii Advance Techniques

Włosy każdego dnia narażone są na szkodliwe działanie różnych czynników. Codzienne suszenie, częste szczotkowanie, farbowanie czy ekspozycja na słońce nie są obojętne dla włosów. W trosce o ich piękno, zdrowie i właściwą kondycję Avon stworzył zaawansowaną technologicznie kurację naprawczą 3D do włosów suchych i zniszczonych. To skuteczny sposób na rozwiązanie wszystkich problemów zniszczonych włosów. Kuracja działa błyskawicznie. Tylko trzy dni wystarczą, by osiągnąć efekt zniewalająco pięknych włosów.

Cena ok. 23 zł /100 ml