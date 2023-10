Jakie kosmetyki powinny znaleźć się w twojej łazience wiosną i latem? Zrobiliśmy przegląd najlepszych produktów polskich marek, które stawiają na naturalne pochodzenie składników i będą idealne dla całej rodziny. Przy wyborze kierowaliśmy się przede wszystkim dobrym składem oraz wegańskimi formułami, przystępną ceną, a także dostępnością produktów w drogeriach i na stronach internetowych. Wszystkie produkty z naszej listy kupisz w drogeriach Rossmann, a także w sklepach internetowych marek www.bebiocosmetiqs.pl i www.4organic.pl.

1. Doskonały kosmetyk przeciwsłoneczny

Odpowiednia ochrona przez promieniowaniem UV to podstawa. Chroń skórę, używając balsamu do ciała i twarzy SPF 30 beBIO Sun. Produkt zawiera ochronne filtry, które nie przenikają do głębszych warstw skóry i krwiobiegu i są również bezpieczne dla środowiska naturalnego. Balsam jest wodoodporny, łatwo się wchłania, zapewnia skuteczną i wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. Aloes i gliceryna pochodzenia naturalnego zawarte w składzie nawilżają i łagodzą skórę.

Pojemność 150ml, cena 59,99 zł.

Polecamy również inne kosmetyki z serii beBIO Sun.

2. Delikatny płyn do higieny intymnej

By utrzymać naturalne pH sfery intymnej, czuć się świeżo i zapobiec podrażnieniom, warto sięgnąć po dobry płyn. Kosmetyki do higieny intymnej 4organic Care zawierają 98,5% składników pochodzenia naturalnego, są bezzapachowe, pozbawione barwników i substancji uczulających. Wegański płyn z dodatkiem oczyszczonego aloesu łagodnie myje wrażliwe okolice, dbając o komfort i bezpieczeństwo. Płyn do higieny intymnej 4organic jest certyfikowany przez międzynarodową organizację AllergyCertified, która potwierdza, że kosmetyk jest nieuczulający i bezpieczny dla zdrowia.

Pojemność 200 ml – cena 14,99 zł.

3. Naturalny szampon do włosów

Portfolio kosmetyków beBIO Ewy Chodakowskiej rozszerzyło się jakiś czas temu o produkty do pielęgnacji włosów. Warto sięgnąć po szampon z dodatkiem aloesu, żeń-szenia i babki afrykańskiej, który w naturalny sposób dodaje włosom objętości. Produkt zawiera również energetyzujący ekstrakt z afrykańskiego pieprzu oraz łagodzący ekstrakt ze słodkich migdałów. Kosmetyk wzbogacony jest minerałami soli morskiej, które odżywiają i wspierają prawidłowe funkcjonowanie skóry głowy i włosów.

Pojemność 300ml, cena 24,99 zł.

4. Dodająca objętości odżywka do włosów

By w pełni zadbać o włosy, warto pamiętać o ich odżywianiu. Nasz wybór to odżywka marki beBIO. Produkt zawiera aż 99% składników pochodzenia naturalnego, nadaje włosom objętości, a dzięki dodatkowi soku z aloesu i ekstraktom z żeń-szenia przywraca im również naturalną witalność. Odżywka świetnie uzupełnia działanie szamponu z tej samej serii.

Pojemność 200ml, cena 19,99 zł.

5. Bezpieczne kosmetyki dla dzieci

Szukasz sprawdzonych i wielozadaniowych kosmetyków dla swojego dziecka? Polecamy płyny do mycia ciała i higieny intymnej marki 4organic Kids, które są dostępne w dwóch wersjach: dla chłopców i dziewczynek. Płyny 4organic Kids przeznaczone są do mycia całego ciała i higieny okolic intymnych dla dzieci powyżej 3 roku życia. Produkty są doskonałe także do mycia rąk. Znajdziesz w nich ponad 99% substancji pochodzenia naturalnego. Certyfikat AllergyCertified gwarantuje, że produkty są hipoalergiczne i bezpieczne dla zdrowia. Kosmetyki dla dzieci zostały ponadto zapakowane w buteleczki, które w 100% pochodzą z recyklingu.

Pojemność 200ml, cena ok. 16 zł.

6. Naturalny kosmetyk dla mężczyzny

Żel pod prysznic 4organic Mr Wild to świetny wybór dla mężczyzn ceniących dobrą jakość, lubiących podróże i wyzwania. Kosmetyk zawiera ponad 98% składników pochodzenia naturalnego. Produkt jest bogaty w aloes, witaminę E, która działa przeciwstarzeniowo oraz inne surowce, które są wegańskie i przyjazne dla środowiska naturalnego. Żel jest certyfikowany przez Cruelty Free and Vegan. Kosmetyk ma wspaniałą męską nutę zapachową.

Pojemność 250ml, cena 14,99 zł.

7. Mydła dla całej rodziny

Ostatnio przekonaliśmy się, jak ważne jest częste i dokładne mycie rąk. By nadmiernie nie wysuszyć skóry i zadbać o jej nawilżenie, warto sięgnąć po mydła marki beBIO. W kosmetykach kryje się aż 99% składników pochodzenia naturalnego. Mydła dokładnie oczyszczają i nawilżają skórę dłoni. Neutralne pH i bogactwo składników superfoods sprawia, że kosmetyki są przyjazne dla rąk. Naturalne mydło w płynie z ekstraktem z afrykańskiego pieprzu i słodkich migdałów to źródło witamin, magnezu i soli mineralnych. Usuwa martwe komórki naskórka, nawilża oraz łagodzi podrażnienia. Pieprz ma właściwości antybakteryjne i rozgrzewające, poprawia krążenie oraz energetyzuje.

Pojemność 300ml, cena ok. 15 zł.

