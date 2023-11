1 z 10

Michał Szpak był jedną z gwiazd koncertu "Przebojowe Opole", który zorganizowała stacja Polsat z okazji rozpoczęcia wakacji. Na scenie artysta zaprezentował dwa utwory - wielki eurowizyjny hit "Color of Your Life" oraz najnowszy singiel, który zapowiada jego nadchodzący album - "King of the Season". Mówić o tym, jak znakomicie śpiewa, to zbyt oczywiste - skwitujemy to tylko jednym zdaniem: król jest tylko jeden!

Podczas koncertu na scenie pojawili się m.in. Michał Wiśniewski z zespołem Ich Troje, Grzegorz Hyży czy Alvaro Soler. Show poprowadzili piękna Natalia Szroeder i Maciej Rock.

A w galerii - szczegóły wystrzałowej stylizacji Michała oraz jego występ! Musicie to zobaczyć!

