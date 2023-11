Reklama

Ostatnio Michał Szpak pokazał w social mediach zdjęcie, na którym pozuje z dzieckiem. Jego fotka od razu wywołała sporo emocji wśród fanów muzyka... Szpak sam szybko wyjaśnił, że pozuje do zdjęcia z chrześniakiem Ignacym. Muzyk ostatnio został ojcem chrzestnym, co bardzo go uszczęśliwiło. Jak czuje się w tej roli? I czy chciałby kiedyś sam zostać ojcem i założyć rodzinę? Spytaliśmy go o to podczas Polsat SuperHit Festiwal 2018. Zobaczcie, co nam zdradził!

ZOBACZ: Ups! Drobna wpadka Michała Szpaka. Coś w tym stroju nie zagrało! ZDJĘCIA

Michał Szpak chciałby zostać ojcem?

Reklama