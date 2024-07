W wywiadzie z dwutygodnikiem "Show", ostro na temat wokalisty formacji Behemoth - Adama "Nergala" Darskiego - wypowiedział się Marcin Prokop. Prowadzącemu hitowy program "Mam talent!" nie za bardzo przypadły do gustu antykatolickie wyczyny muzyka w programie "The Voice of Poland". Zapytany, jakie emocje budzi w nim Nergal, odparł:



- Co najwyżej politowanie wobec tych, którzy dali się złowić na jego wędkę i potraktowali pseudosatanistyczne dyrdymały na serio. Przecież to oczywiste, że facet jest świadomym prowokatorem, który wykorzystuje religię do autopromocji. Zresztą, jak na inteligentnego człowieka, robi to w rozczarowująco nieoryginalny sposób. (...) No cóż, najwyraźniej mamy takiego dyżurnego "satanistę", na jakiego zasłużyliśmy.



Trzeba przyznać, że to mocna wypowiedź, jak na kolegę z showbiznesu. Wydaje się jednak, że to rzeczywiście prawdziwa opinia Prokopa, a nie tylko gierka na potrzeby podjudzania rywalizacji pomiędzy stacjami telewizyjnymi i ich flagowymi programami. A i zauważalny jest tutaj wpływ Szymona Hołowni, który, o czym Prokop głośno mówi, mocno otworzył jego oczy na wiele spraw związanych z religią.

