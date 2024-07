1 z 15

Trwają nagrania do drugiej edycji programu "Project Runway", w którym doszło do wielu zmian. W roli jurora po raz pierwszy zobaczymy Marcina Tyszkę, który zastąpił Mariusza Przybylskiego. Jego udział w show od początku wzbudza mieszane uczucia. Przypomnijmy: Project Runway: Rubik nie jest zadowolona z wyboru Tyszki na jurora. Ostro skomentowała jego udział

My mamy dla Was pierwsze zdjęcia z nagrań do programu. Anja Rubik i Joanna Przetakiewicz, które znają się i współpracują od lat, jak widać ciepło przyjęły znanego fotografa w jury. Obie panie jak zawsze zachwyciły kreacjami - Anja podkreśliła znakomitą figurę odważną czarną sukienką, zaś dyrektor La Manii postawiła na biały płaszcz. Tyszka prezentował się również stylowo. Jesteśmy pewni, że tak dobrze ubrani jurorzy będą doskonałą inspiracją dla wszystkich uczestników.

Czekacie na Project Runway 2?

