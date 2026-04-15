Emocje na "Farmie" nie opadają. Po tym, jak do programu weszli nowi uczestnicy atmosfera zrobiła się naprawdę nerwowa. Pojawiły się pytania, co dalej z dotychczasowymi sojuszami i kto tym razem powiniem opuścić program. Początkowo Henryk i Wojtek zamawiali wszystkich, aby rozdzielić Karolinę i jej męża, a teraz zmienili zdanie. Wojtek zdecydował się na szczerą rozmowę z Janosikiem i zdradził mu wszystkie plany i ustalenia.

Nerowowo na "Farmie". Henryk chce się pozbyć Karoliny

W ostatnich odcinkach "Farmy" działo się naprawdę sporo. Najpierw Ewa podjęła szokującą decyzję i odeszła z "Farmy", a później wydarzyło się coś, czego w historii programu jeszcze nie było. Kilka dni temu bliscy uczestników "Farmy" dołączyli do programu, a to wywołało ogromne emocje w grupie i wśród fanów show Polsatu.

W miniony wtorek widzowie byli świadkami rozmów uczestników, którzy teraz obawiają się o sojusze i swoje losy w programie. Nagle okazało się, że Henryk z "Farmy" chce rozdzielić Karolinę z mężem i planował wyeliminować swoją koleżankę z sojuszu z programu.

Nagły zwort akcji na "Farmie". Wojtek w rozmowie z Janosikiem wyzna prawdę

Już dzis wieczorem Polsat wyemituje kolejny odcinek "Farmy". Jak się okazuje, w najnowszej odsłonie programu Henryk i Wojtek postanowią zmienić swoje plany wobec Karoliny i jej męża Rafała, którego mieli wyznaczyć do pojedynku. Co więcej, Wojtek w rozmowie z Janosikiem powie wprost, że jego sojusz wskaże do pojedynku jego przyjaciółkę Paulinę. Do sieci trafił fragment nowego odcinka, w którym Wojtek zwrócił się do Janosika:

Z grupą się spotkaliśmy i to jest za szybko i wszyscy gadają, że chcą głosować na twoją kumpelę. Ja ci mówię szczerze, jak jest. powiedział wprost Wojtek.

Janosik podziękował Wojtkowi za szczerość i również widzowie docenili zachowanie uczestnika. Pod fragment nowego odcinka od razu pojawiły się komentarze:

Złote widły dla Wojtka, honorowy facet

lubię Wojtka. Może nie jest stały w nominacjach ale jest uczciwy. Wcześniej też mówił szczerze, że będzie głosował na Rolanda. komentuja internauci.

Zobacz także: