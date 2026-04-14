Najnowszy odcinek "Farmy" wywołał spore emocje - nie tylko ze względu na obecność nowych uczestników, ale także sytuację z udziałem Janosika. Farmer Tygodnia udostępnił swoją kuchnię do przygotowania posiłku przez pozostałych uczestników, czym naruszył zasady programu. Jak zapowiedziały prowadzące - czekają go konsekwencje. W sieci zawrzało.

Janosik złamał zasady na "Farmie"

We wtorkowym odcinku nie brakowało emocji. Nowi uczestnicy musieli zmierzyć się z wymagającym Zadaniem Tygodnia, podczas gdy pozostali zajęli się przygotowaniem posiłków. W kuchni szybko pojawiły się jednak różnice zdań - Henryk i Dominika nie mogli dojść do porozumienia w sprawie obiadu. Ona chciała wykorzystać warzywa, zanim się zepsują, on natomiast nalegał na przygotowanie klusek z twarogu. Ostatecznie sytuację załagodził Janosik, proponując, by przygotować obie potrawy.

Aby to umożliwić, udostępnił swoją kuchnię, co okazało się niezgodne z regulaminem programu. Janosik złamał zasady "Farmy". Wkrótce po tym dotarł list z informacją, że za złamanie regulaminu czekają go konsekwencje, które poznamy już w następnym odcinku. Wiadomość ta wyraźnie zaniepokoiła Janosika, który zaczął obawiać się o swój dalszy udział w programie.

Burza w sieci po odcinku "Farmy" ws. Janosika

W sieci natychmiast pojawiły się liczne komentarze na temat decyzji produkcji "Farmy". Wielu widzów stanęło w obronie Janosika twierdząc, że karanie go za udostępnianie kuchni nie jest sprawiedliwe. Zauważyli, że pozostałym uczestnikom również zdarzało się łamać zasady, a mimo to nie ponosili konsekwencji.

Nie powinien ponieść konsekwencji, bo Heniek nie poniósł konsekwencji za wylane mleko

Dajcie spokój, kuchnia była zajęta na zadanie tygodnia. Twaróg by się zmarnował byłaby jego wina. Posiłek przygotowany z darmowych zapasów a nie koszyka Janosika, już takie robienie dramy z niczego

Udostępnił tylko kuchnię a nie produkty, bez przesady czytamy na Instagramie programu.

Co o tym sądzicie?

