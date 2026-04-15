W „Farmie” na antenie Polsatu zrobiło się naprawdę nerwowo: Łukasz „Janosik”, który w tym tygodniu rządzi jako Farmer Tygodnia, usłyszał zapowiedź konsekwencji za złamanie regulaminu. To jednak nie wszystko, Henryk postanowił zrobić prawdziwą rewolucję w sojuszach i chce się pozbyć z programu Karoliny. Uczestnikowi nie podoba się bowiem to, że do programu dołączył jej mąż. W sieci aż zawrzało. Internauci krytykują zachowanie Henryka.

Nowi gracze wchodzą do gry i od razu mieszają szyki

Ten tydzień przyniósł największą zmianę od dawna: do programu dołączyli bliscy farmerów i część z nich została w show jako nowi uczestnicy. W gospodarstwie pojawili się m.in. Rafał, mąż Karoliny, Paulina, przyjaciółka Janosika, oraz Ola, przyjaciółka Agnieszki. Dla dotychczasowej ekipy to nie tylko emocjonalne spotkania, ale też nowa kalkulacja sił, bo każdy dodatkowy głos może przesunąć akcenty w typowaniach i sojuszach.

Nowi szybko dostali też jasny sygnał, że nie będą tu tylko gośćmi. Prowadzący, Beata i Szymon, przynieśli Zadanie Tygodnia i przekazali zasady bez taryfy ulgowej: odpowiedzialność spada na świeżą trójkę, a stali uczestnicy nie mogą im pomagać. Do wykonania było przygotowanie serów: oscypka i halloumi. Janosik wytłumaczył sposób wykonania i podkreślił termin oceny, a atmosfera zrobiła się napięta, bo w takim układzie każdy błąd obciąża wyłącznie nowych.

Henyrk chce się pozbyć Karoliny z "Farmy". Fani show ostro komentują

Bliscy uczestników "Farmy" dołączyli do programu, a to wywyłało poruszenie nie tylko wśród fanów, ale również wśród uczestników hitu Polsatu. Wydaje się, że najbardziej niezadowolony z takiego obrotu spraw jest Henryk. Uczestnik w najnowszym odcinku "Farmy" narzekał, że jest to niesprawiedliwe, że nie każdy uczestnik otrzymał takie wsparcie. Henryk skupił się przede wszystkim na Karolinie i jej mężu. I chociaż do tej pory Karolina i Henryk byli ze sobą w sojuszu to teraz Henryk w rozmowie z Młodymi Wilkami, Wojtkiem i Agnieszką namawiał ich na wskazanie Rafała do pojedynku, a następnie wywalenie Karoliny z "Farmy". Fani programu nie mogą w to uwierzyć. W sieci momentalnie posypały się komentarze:

Heniek do domu, nie rozumiem czemu taka nienawiść jak przyszły nowe osoby, najpierw trzymał sojusz z Karoliną a potem chce wygryźć Karolinę, oby Dominika nominowała Heńka, a w finale to widzowie decydują więc niech się nie zdziwią wszyscy

Henryk ma problem ze wszystkim ostatnio. Jak na początku mu kibicowałam tak teraz coraz bardziej odjeżdża. Zachowuje sie jakby był obrażony, że jego żona nie weszła, a to przecież była jej decyzja komentują fani programu.

Przypominamy, że jedynie Agnieszka próbowała przemówić do Henryka o zmianę swojej decyzji. Czy wpłynie na uczestnika i ostatecznie grupa nie pozbędzie się Karoliny?

Zobacz także: