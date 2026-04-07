Ewa podjęła szokującą decyzję i odeszła z "Farmy". To pierwsza Farmerka Tygodnia, która zrezygnowała
To już koniec obecności Ewy na "Farmie"! Jej rządy jako Farmerki Tygodnia wywoływały ogromne emocje, a spięcia z Henrykiem odbywały się niemal codziennie. Po tym, jak znów chciała pakować tobołek prowadzące nie wytrzymały i postawiły jej ultimatum. Ewa wybrała i odeszła z "Farmy".
Szok! Takiego obrotu spraw przed pojedynkiem Aksela i Henryka na "Farmie" nikt się nie spodziewał. Po tym, jak Ewa oznajmiła Dominice, że odejdzie z programu, jeśli Aksel przegra pojedynek prowadzące zdecydowały się zając najpierw Ewą. Po tym, jak przytbyły na "Farmę" poprosiły Ewę, aby podjęła decyzję i wybrała ostatecznie czy zostaje na "Farmie" , czy wraca do domu. Po chwili wahania Ewa powiedziała, że opuszcza "Farmę". Młode Wilki były w szoku, a jak zareagowali fani programu?
Ewa odeszła z "Farmy"
Farmer Tygodnia opuścił program w trakcie swoich rządów. Prowadzące "Farmę" poinformowały, że pojedynek Aksela i Henryka nie odbędzie się, a na gospodarstwie zapanuje bezkrólewie. To pierwsza taka sytuacja w historii programu "Farma" po ty, jak Ewa oznajmiła, że pakuje swój tobołek i odchodzi.
To co zrobiła Ewa najbardziej poruszyło Dominikę. W końcu zaprzyjaźniła się z Ewą, a nawet usłyszała od niej, że jednak zostanie, kiedy rozmawiały zaledwie kilka godzin wcześniej. Teraz Dominika mówi wprost, że nie chce być już w żadnym sojuszu i nie ukrywa, że bardzo się zawiodła na Ewie.
Ewka zarzekała się, że nie odejdzie. Serio nie mam pojęcia, jaką ona ma relację z Akselem
Reszta uczestników tez była w szoku, że Ewa zdecydowała się na taką decyzję.
Nie wiem, co powiedzieć. Brak mi słów
Ja bym w życiu tak nie postąpiła. Każdy z nas jest już małym zwycięzcą. Bardzo słabe zagranie.
Dla mnie to było bez sensu. Nie przemyślane.
Internauci nie szczędzą gorzkich słów pod adresem Ewy
Po tym, jak Ewa z "Farmy" jeszcze przed pojedynkiem Aksela i Henryka zdecydowała się opuścić program w sieci zawrzało. Fani "Farmy" nie wierzą, że zrezygnowała teraz, choć udało jej się zajść już tak daleko.
Była irytująca ale dlaczego w ten sposób?! No kurde nieee
Jak osłabić ekipę to na całego i były sobie młode wilki
Nie wszystkim spodobało się to, że sprawa odejścia Ewy została poruszona jeszcze przed pojedynkiem. Niektórzy sugerują, że prowadzace wymusiły na Ewie taką decyzję.
Co to bylo za wymuszenie decyzji o odejsciu przez prowadzace XDDD zreszta mogla poczekac do pojedynku i serio odejsc z axelem
Prowadzące wymusił decyzję o odejściu na Ewie.
Manipulacja prowadzących bardzie dziwne!!
