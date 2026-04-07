Szok! Takiego obrotu spraw przed pojedynkiem Aksela i Henryka na "Farmie" nikt się nie spodziewał. Po tym, jak Ewa oznajmiła Dominice, że odejdzie z programu, jeśli Aksel przegra pojedynek prowadzące zdecydowały się zając najpierw Ewą. Po tym, jak przytbyły na "Farmę" poprosiły Ewę, aby podjęła decyzję i wybrała ostatecznie czy zostaje na "Farmie" , czy wraca do domu. Po chwili wahania Ewa powiedziała, że opuszcza "Farmę". Młode Wilki były w szoku, a jak zareagowali fani programu?

Ewa odeszła z "Farmy"

Farmer Tygodnia opuścił program w trakcie swoich rządów. Prowadzące "Farmę" poinformowały, że pojedynek Aksela i Henryka nie odbędzie się, a na gospodarstwie zapanuje bezkrólewie. To pierwsza taka sytuacja w historii programu "Farma" po ty, jak Ewa oznajmiła, że pakuje swój tobołek i odchodzi.

To co zrobiła Ewa najbardziej poruszyło Dominikę. W końcu zaprzyjaźniła się z Ewą, a nawet usłyszała od niej, że jednak zostanie, kiedy rozmawiały zaledwie kilka godzin wcześniej. Teraz Dominika mówi wprost, że nie chce być już w żadnym sojuszu i nie ukrywa, że bardzo się zawiodła na Ewie.

Ewka zarzekała się, że nie odejdzie. Serio nie mam pojęcia, jaką ona ma relację z Akselem - powiedziała poruszona Dominika

Reszta uczestników tez była w szoku, że Ewa zdecydowała się na taką decyzję.

Nie wiem, co powiedzieć. Brak mi słów - wyznała zszokowany Aksel

Ja bym w życiu tak nie postąpiła. Każdy z nas jest już małym zwycięzcą. Bardzo słabe zagranie. - wyznała Agnieszka

Dla mnie to było bez sensu. Nie przemyślane. - podkreślił Janosik

Internauci nie szczędzą gorzkich słów pod adresem Ewy

Po tym, jak Ewa z "Farmy" jeszcze przed pojedynkiem Aksela i Henryka zdecydowała się opuścić program w sieci zawrzało. Fani "Farmy" nie wierzą, że zrezygnowała teraz, choć udało jej się zajść już tak daleko.

Była irytująca ale dlaczego w ten sposób?! No kurde nieee

Jak osłabić ekipę to na całego i były sobie młode wilki

Nie wszystkim spodobało się to, że sprawa odejścia Ewy została poruszona jeszcze przed pojedynkiem. Niektórzy sugerują, że prowadzace wymusiły na Ewie taką decyzję.

Co to bylo za wymuszenie decyzji o odejsciu przez prowadzace XDDD zreszta mogla poczekac do pojedynku i serio odejsc z axelem

Prowadzące wymusił decyzję o odejściu na Ewie.

Manipulacja prowadzących bardzie dziwne!!

