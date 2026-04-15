Ewa z "Farmy", czyli Ewa Suarez, dzięki udziałowi w "Farmie" zyskała dużą popularność nie tylko wśród telewidzów Polsatu, lecz także internautów. Mimo odpadnięcia z programu, cały czas pozostaje na bieżąco z emitowanymi na antenie odcinkami, a nawet komentuje kolejne wydarzenia w swoich mediach społecznościowych. Tym razem postanowiła zwrócić uwagę na jedno.

Ewa szczerze o przyjaciółce Janosika na "Farmie"

Ewa z "Farmy" cały czas utrzymuje kontakt ze swoimi fanami na Instagramie, gdzie nie tylko chętnie odpowiada na pytania związane z jej uczestnictwem w programie, lecz także komentuje dynamicznie rozwijającą się sytuacją w gospodarstwie. W ostatnich odcinkach największe zamiany spowodowała decyzja produkcji o dołączeniu do "Farmy" bliskich uczestników, co spotkało się z falą komentarzy od Internautów. Co sądzi o tym Ewa?

Ze wszystkich nowoprzybyłych, Ewa największą uwagę zwróciła na Paulinę, przyjaciółkę Janosika. Przyznała wprost, że jest to jej dotychczasowa ulubienica, która według niej mogłaby wpłynąć dobrze na drużynę młodych wilków. Co więcej, zwróciła też uwagę na jej relację z Akselem, który otwarcie stara się o jej względy.

Cześć, tu Ewa z 'Farmy'. Jak wiadomo, wczoraj na farmie do niektórych uczestników weszli ich bliscy. Który nowy farmer skradł moje serce, jak myślicie? Paulina, przyjaciółka Janosika. Mam nadzieję, że zasili stawką młodych wilków. Tym bardziej, że Axel, zdaje się, już na nią poluje powiedziała Ewa.

Nie pozostawiła też bez komentarza sceny w "Farmie", która poruszyła wszystkich.

Ewa z "Farmy" wzruszona wyznaniem Aksela

Dzięki zaproszeniu bliskich uczestników na "Farmę", telewidzowie mogli zobaczyć nie tylko szerokie uśmiechy, lecz także łzy szczęścia. Jednym z najbardziej wzruszających momentów było wyznanie Aksela o ojcu. Młody farmer przyznał, że po raz pierwszy w życiu usłyszał od taty, że jest z niego dumny, co wywołało wzruszenie zarówno wśród zgromadzonych na farmie, lecz także telewidzach oraz samej Ewie.

A najbardziej wzruszyło mnie spotkanie Aksela z jego rodziną. I myślę, że nie tylko mi się zakręciła łza. Cieszę się, że Axel już wie, że jego tata jest w niego dumny. To był odcinek pełen wzruszeń wyznała Ewa.

