Czwartkowy wieczór 27 listopada 2025 roku przyniósł nie tylko emocje sportowe związane z meczem Ligi Konferencji UEFA między Legią Warszawa a Spartą Praga. W centrum uwagi znalazł się polityczny skandal, który rozegrał się na trybunie "Żyleta" stadionu Legii przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Podczas meczu obecny był prezydent Karol Nawrocki, który, jak wynika z relacji medialnych, musiał widzieć wyeksponowany przez kibiców transparent.

Prezydent Karol Nawrocki na meczu Legii Warszawa. Zobaczył transparent kibiców

Transparent zawieszony na "Żylecie" wzbudził ogromne kontrowersje, nie tylko ze względu na swój wulgarny charakter, ale przede wszystkim z powodu politycznego kontekstu. Obecność prezydenta na tym konkretnym wydarzeniu podkreśla powagę sytuacji. Jak donosi źródło, nie mógł on nie zauważyć hasła zawieszonego na tak eksponowanym miejscu stadionu.

Na trybunie, znanej z najbardziej zaangażowanych fanów Legii, zawisł wulgarny transparent skierowany bezpośrednio przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Tekst na płótnie brzmiał: "Ziobro (wulgarne określenie)! Zapraszamy za więzienne bramy, tam rachunki wyrównamy!". To jednoznaczne nawiązanie do aktualnych wydarzeń politycznych i prokuratorskich działań wobec byłego ministra sprawiedliwości.

Wydarzenie to nie było odosobnione. Podobne transparenty przeciwko Zbigniewowi Ziobrze pojawiały się wcześniej na stadionach innych polskich klubów - Cracovii, Lecha Poznań oraz ŁKS-u Łódź. Fani Legii Warszawa dołączyli do tej fali stadionowego protestu, nadając jej wyjątkową moc przez użycie dosadnego języka.

Karol Nawrocki jest znany w środowisku kibicowskim

Obecność na meczach prezydenta RP Karola Nawrockiego budzi duże emocje z wielu powodów. W przeszłości polityk należał do środowiska kibicowskiego, do czego sam się przyznał. Już w trakcie wyborów prezydenckich nie ukrywał, że brał udział w "ustawkach". Szczególnie pamiętają go fanatycy drużyny z Gdańska.

Niedługo po objęciu urzędu prezydenta RP Karol Nawrocki poszedł na mecz Lechii Gdańsk razem z synami. Wówczas mógł zobaczyć transparent skierowany bezpośrednio do niego: "Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii".

Ziobro ścigany przez prokuraturę

Wywieszenie transparentu przez kibiców Legii Warszawa nie było przypadkowe. Wydarzenie zbiegło się w czasie z intensyfikacją działań prokuratorskich wobec Zbigniewa Ziobry. Na wniosek Prokuratury Krajowej, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski cofnął Ziobrze paszport dyplomatyczny, a prokuratorzy zabezpieczyli część jego majątku. To wszystko dzieje się w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Władze państwowe planują postawienie byłego ministra przed sądem. Fakt ten znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w hasłach skandowanych i wypisywanych przez kibiców.

Postępowanie prokuratorskie wobec Zbigniewa Ziobry ma związek z rzekomymi nieprawidłowościami w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, który był podległy jego resortowi. Zabezpieczenie majątku, cofnięcie dokumentów podróży i publiczne zapowiedzi działań prokuratorskich sprawiają, że Ziobro znalazł się w centrum ogólnopolskiej debaty.

Zobacz także:

Karol Nawrocki na meczu Legii. Skandaliczny transparent o Ziobrze Tomasz Jedrzejowski/REPORTER