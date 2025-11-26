Odkąd Marta Nawrocka została Pierwszą Damą RP, opinia publiczna śledzi niemal każdy jej ruch. Niestety, pomimo licznych zachwytów nad jej naturalnością, otwartością, atrakcyjną aparycją i wysublimowanym stylem, nie brakuje też licznych słów krytyki. Teraz ukochana żona Karola Nawrockiego postanowiła przekuć rozgłos wokół jednej ze swoich ikonicznych kreacji, która stała się przedmiotem publicznej krytyki, w jak sama to określa "symbol siły, dobroci i empatii". Już teraz można wylicytować jej kultową sukienkę, i to w bardzo szczytnym celu.

Gest Marty Nawrockiej poruszył internautów

Pomimo iż wcześniej stroniła od mediów społecznościowych, to w trakcie trwania kampanii prezydenckiej, w której udział brał jej mąż, Marta Nawrocka zaczęła prężnie rozwijać swoje instagramowe konto, na którym wspierała ukochanego w walce o urząd prezydenta RP. Po długich miesiącach trwania przygotowań do wielkiego dnia, parze się udało. 18 maja 2025 Karol Nawrocki został prezydentem RP. I choć Pierwsza Dama nie może narzekać na brak nowych obowiązków, to nadal jest niezwykle aktywna w sieci, gdzie dzieli się nie tylko efektami swojej pracy, jako małżonki prezydenta, ale też codziennością. Niedawno Marta Nawrocka zaskoczyła metamorfozą, decydując się na znaczną zmianę koloru włosów. Teraz o żonie Karola Nawrockiego znów zrobiło się głośno, a wszystko przez jej najnowszy wpis na Instagramie.

25 listopada w godzinach popołudniowych Pierwsza Dama RP zaskoczyła swoich instagramowych fanów wyznaniem. Marta Nawrocka postanowiła bowiem przekazać jedną ze swoich ikonicznych kreacji na licytację charytatywną.

Marta Nawrocka przekazała swoją kultową suknię na aukcję charytatywną

Każde publiczne wystąpienie Marty Nawrockiej jest szeroko komentowane. Głośno mówi się nie tylko o mimice żony Karola Nawrockiego, jej gestach czy wypowiedziach, ale przede wszystkim modowych wyborach, które chętnie komentują też osoby ze świata show-biznesu. Zaledwie kilka dni temu juror polskiej edycji "Top Model" i kreator stylu, Dawid Woliński ocenił styl Marty Nawrockiej, radząc jej, by "kochała modę i się nią bawiła".

Niestety, wśród wielu zachwytów nad jej modowymi wyborami, nie brakuje też gorzkich słów krytyki. Właśnie tak opinia publiczna komentowała białą, sukienkę o marynarkowym kroju Marty Nawrockiej, w jakiej pojawiła się podczas wieczoru wyborczego. Teraz Pierwsza Dama postanowiła przekuć popularność kreacji w szczytny cel. Jak poinformowała na Instragramie, sukienka właśnie została wystawiona na charytatywnej aukcji na rzecz fundacji "Wstawaj Alicja".

Z radością informuję o starcie licytacji białej sukienki, którą przekazałam Fundacji Wstawaj Alicja. Rodziców Alicji poznałam w kampanii prezydenckiej. Mimo, że ich córki nie udało się uratować, to Agnieszka i Wojciech każdego dnia niosą pomoc innym - poinformowała za pośrednictwem Instagrama Marta Nawrocka.

Fundacja Wstawaj Alicja, którą ma wesprzeć licytacja kreacji Marty Nawrockiej powstała dla 17-letniej Alicji Mazurek, która po wypadku samochodowym przez dwa lata walczyła o życie. Niestety, walkę przegrała. Obecnie ma 140 podopiecznych.

Poruszenie w sieci. Internauci zachwyceni gestem Marty Nawrockiej

Sukienka, która trafiła na aukcję Allegro z inicjatywy Pierwszej Damy jest tą samą kreacją, jaką Marta Nawrocka miała na sobie, gdy jej mąż wygrał II turę wyborów prezydenckich.

To właśnie w tej kreacji Pierwsza Dama wystąpiła podczas dwóch oficjalnych uroczystości. Jej wybór był szeroko komentowany, a sama sytuacja spotkała się z niezrozumieniem i hejtem, przynosząc Jej i Jej rodzinie wiele trudnych chwil. Gestem przekazania sukienki na cele charytatywne Pani Marta Nawrocka nadała całej historii zupełnie nowy wymiar. Sukienka, która stała się przedmiotem publicznej krytyki, dziś jest symbolem siły, dobroci i empatii - czytamy w opisie aukcji.

Tuż po ogłoszeniu przez Pierwszą Damę licytacji, w sieci zawrzało. Internauci nie kryli zachwytów nad gestem Marty Nawrockiej. "Niechaj dobro, które Pani przekazuje i będzie nadal przekazywać w ramach swojej fundacji, wraca do Pani po stokroć". "Wielkie serce pani Marto. Dobroć jaką pani ma i pani mąż to jest majątek. Takich ludzi nasza Polska potrzebuje", "Wspaniały gest" - czytamy w komentarzach.

Niektórzy fani postanowili zwrócić też uwagę na zdjęcia, jakie zamieściła w sieci Marta Nawrocka. Na czwartej fotografii instagramowej galerii Pierwsza Dama pozuje w towarzystwie męża, Karola Nawrockiego, a jej fani zwracają uwagę tylko na jego minę: "Klasa! A spojrzenie Pana Prezydenta na Panią na ostatnim zdjęciu.. magia", "Spojrzenie Pana Prezydenta na Panią bezcenne" - komentują zachwyceni internauci.

Aukcja potrwa do 10 grudnia. Cena wywoławcza wynosiła 300 złotych. W momencie publikacji artykułu wynosi 4150 złotych.

