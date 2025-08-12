Karol Nawrocki z Danielem i Antoniem pojawili się na trybunach podczas meczu Lecha Gdańsk - Motor Lublin. Prezydent RP nie wybrał miejsc dla VIP-ów, a miejsce dla najbardziej zagorzałych fanów. Tuż po meczu podzielił się swoimi wrażeniami z dziennikarzami:

Jak państwo widzicie, te wrażenia wciąż się utrzymują

Karol Nawrocki z synami na Polsat Plus Arenie

11 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki pojawił się na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, by obejrzeć mecz Lechii Gdańsk z Motorem Lublin. Było to pierwsze publiczne pojawienie się nowo zaprzysiężonego prezydenta RP na meczu. Wraz z Nawrockim na trybunach obecni byli jego synowie: 21-letni Daniel oraz 14-letni Antek, który gra w juniorskich drużynach Lechii. Prezydentowi towarzyszył również jego kapelan, ksiądz Jarosław Wąsowicz. Wydarzenie to miało szczególny wydźwięk, ponieważ Karol Nawrocki od lat jest oddanym fanem gdańskiego klubu. Już jako młody chłopak, jak sam przyznał, chodził na mecze z ojcem. W trakcie kampanii prezydenckiej wyszło również na jaw, że Karol Nawrocki brał udział w ustawkach.

Tak kibice przywitali Karola Nawrockiego na meczu

Trybuny Lechii Gdańsk zareagowały na obecność prezydenta RP w sposób, który zaskoczył wielu obserwatorów. Gdy kibice zauważyli Karola Nawrockiego, natychmiast rozległy się gromkie brawa i skandowanie jego nazwiska. W sektorze najzagorzalszych fanów – tzw. „młynie” – zawisł transparent z napisem: „Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii” oraz wizerunkiem prezydenta.

Dodatkowym gestem uznania było wręczenie prezydentowi klubowego szalika w biało-zielonych barwach przez Dariusza Krawczyka, członka rady nadzorczej Lechii. Całe wydarzenie przebiegało przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa – funkcjonariusze SOP prowadzili dokładne kontrole wejść, a obecność służb była zauważalna na całym stadionie.

Karol Nawrocki dziękuje kibicom

Po zakończeniu spotkania Karol Nawrocki opublikował wpis na platformie X (dawniej Twitter). Jego treść była krótka, ale wymowna: „Dziękuję Lechii Gdańsk i wszystkim kibicom z całej Polski za wsparcie!”. Wpis został opatrzony zdjęciem prezydenta uśmiechniętego na trybunach.

Ten jeden gest wywołał poruszenie w mediach społecznościowych. Karol Nawrocki pokazał, że nie tylko deklaruje przywiązanie do lokalnej drużyny, ale także jako prezydent pozostaje wierny swoim pasjom i środowisku. W dodatku zapytany przez dziennikarzy o wrażenia po meczu odpowiedział :

Bardzo emocjonujący mecz, 3:3. Podzielili się punktami, Lechia Gdańsk z Motorem Lublin. Jak państwo widzicie, te wrażenia wciąż się utrzymują. Wielu młodych ludzi, wielu znajomych, starszych moich znajomych spotkałem. Bardzo się z tego cieszę

Karol Nawrocki na meczu Lechii. pic.twitter.com/tUipuoNVlW — Filip Modrzejewski (@FModrzejewski) August 11, 2025

Dziękuję Lechii Gdańsk i wszystkim kibicom z całej Polski za wsparcie! 🇵🇱 pic.twitter.com/1bAxlx0QT3 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 11, 2025

