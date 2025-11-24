W poniedziałek 24 listopada Marta i Karol Nawroccy rozpoczęli wizytę u naszych południowych sąsiadów. Na dziedzińcu Zamku Praskiego przywitał ich prezydent Czech Petr Pavel z małżonką Evą Pavlovą. To właśnie z tej uroczystości pochodzą kadry, które momentalnie stały się tematem numer jeden głównie za sprawą stylizacji pierwszej damy.

Tak zaprezentowała się Marta Nawrocka w Czechach

Marta Nawrocka postawiła na ciemno bordową, elegancką stylizację, idealnie wpisującą się w dyplomatyczny dress code. Wybrała klasyczny, dopracowany zestaw w ciemnej tonacji, który podkreślił rangę wydarzenia i dodał jej sylwetce wyrazistego, formalnego charakteru. Ten kolor w jej wydaniu okazała się nie tylko bezpiecznym wyborem na oficjalne powitanie, ale też mocnym modowym akcentem.

Nie da się nie zauważyć, że pierwsza dama coraz pewniej buduje swój styl w oficjalnych sytuacjach. Stawia na klasykę, a jej wybory są spójne, eleganckie i konsekwentne. Dokładnie takie, jakich oczekuje się od reprezentacyjnych wystąpień.

Wizytę w Pradze dopiero rozpoczęto, więc można się spodziewać kolejnych wyjść i następnych stylizacyjnych punktów do dyskusji. Jeśli jednak pierwsze pojawienie się pary prezydenckiej ma być zapowiedzią reszty programu, wszystko wskazuje na to, że Marta Nawrocka znów będzie jedną z najjaśniejszych postaci tej wizyty.

Prezydent Nawrocki z żoną Martą Nawrocką

Prezydent Nawrocki z żoną Martą Nawrocką foto. MICHAL CIZEK/AFP/East News