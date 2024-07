1 z 4

Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy czwartek na MOIM BLOGU. A zaczynamy od:

Jack Reacher: Nigdy nie wracaj Jack Reacher: Never Go Back

Można się nabijać z Toma Cruise'a ile wlezie, ale nie zmieni to faktu, że filmy kręci dobre. Można kiwać z politowaniem głową, że Tomek robi wszystko, by tylko udowodnić, jaki jest męski, sprawny, piękny i niepowtarzalny, ale przecież efektownie się to ogląda, a Cruise stara się nie wyręczać kaskaderami nawet w najtrudniejszych scenach. Odważylibyście się polecieć będąc uczepionym do skrzydła wojskowego samolotu jak Cruise w jednej z misji niemożliwych? No właśnie, to może się nie nabijajcie z Tomka.

Tym razem powraca do roli Jacka Reachera, byłego majora Żandarmerii Wojskowej Armii Stanów Zjednoczonych. Reacher trafił na ekran kinowy z kart poczytnych książek Jima Granta i również odniósł tu sukces. Kolejna część jego przygód była tylko kwestią czasu i znów zapowiada się mocno rozrywkowe kino akcji pełne wybuchów i strzelanin, w którym tytułowy bohater zostanie oskarżony o dokonane przed wielu laty zabójstwo.

Werdykt: Solidna sensacja

Zwiastun: