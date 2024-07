4 z 5

Pan Idealny Mr. Right

Historia stara jak świat: ona (Anna Kendrick) nie ma szczęścia do facetów. Kolejny chłopak = kolejne rozczarowanie zdradą, rozstaniem i smutnymi konsekwencjami. Ale nasza bohaterka się nie poddaje, szczególnie że los podsuwa jej pod nos kolejną szansę na odnalezienie miłości swojego życia. Francis (Sam Rockwell) to wymarzony kandydat na narzeczonego – szarmancki, dowcipny, silny. Ma właściwie tylko jedną wadę: jest płatnym zabójcą. Tylko czy to na pewno wada?

Festiwal filmów z Anną Kendrick trwa i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie się skończy. Aktorka to sympatyczna i w tak samo sympatycznych filmach (mniej lub bardziej) grywa. „Pan Idealny” to kolejna taka sympatyczna komedia, którą można obejrzeć, ale gdy się jej nie obejrzy, to nic wielkiego się nie stanie.

Werdykt: Sympatyczna komedia

Zwiastun: