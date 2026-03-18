Najnowszy sezon "Królowej przetrwania" już po premierowym odcinku sprawił, że w sieci zawrzało. Nie chodzi jednak o warunki bytowe w sercu dżungli Sri Lanki, czy wyczerpujące konkurencje, lecz napięcia pomiędzy uczestniczkami. Tu prym wiodą bowiem Anna Sowińska, znana jako Mała Ania oraz Karolina Pajączkowska, które nie szczędzą gorzkich komentarzy na swój temat. W najnowszej rozmowie z mediami Mała Ania odniosła się do gęstej atmosfery w programie. Zdradziła też prawdę na temat prowadzącej "Królową przetrwania", Małgorzaty Rozenek-Majdan. Te słowa mogą zaskoczyć fanów produkcji.

Mała Ania przerwała milczenie na temat "Królowej przetrwania"

Już po premierowym odcinku budzącego wiele skrajnych emocji show z udziałem influencerek, w mediach społecznościowych hitu TVN zawrzało. Fani "Królowej przetrwania" ostro ocenili Karolinę Pajączkowską po jej ostrej wymianie zdań z Małą Anią. Po tym, jak dziennikarka wojenna odniosła się do kąśliwych komentarzy na swój temat, głos w sprawie zajęła także jej koleżanka z programu.

W najnowszym wywiadzie Mała Ania nie kryjąc rozgoryczenia zarzuciła Karolinie Pajączkowiej, że ta wielokrotnie poniżyła ją w "Królowej przetrwania".

Z Agą Grzelak oglądałyśmy ten odcinek tak na spokojnie, żeby sobie go przedyskutować i ja w tym odcinku zobaczyłam, gdzie ja w tym czasie tego nie odnotowałam nie, ile razy Karolina nas poniżyła w tym programie. To było niesamowite, ile razy ona coś powiedziła, a potem wyszło całkowicie coś innego - wyznała Mała Ania w rozmowie z Kozaczkiem.

Zapytana o zachowanie na planie prowadzącej show, Małgorzaty Rozenek-Majdan, Mała Ania była równie bezpośrednia.

Mała Ania z "Królowej przetrwania" ujawnia prawdziwe oblicze Małgorzaty Rozenek-Majdan

W dalszej części wywiadu Anna "Mała Ania" Sowińska, zdradziła też, jaką prowadzącą była Małgorzata Rozenek-Majdan. Jak podkreśliła influencerka, gospodyni "Królowej przetrwania" daleka była od tworzenia dystansu z uczestniczkami.

Gośka jest zajebi**stą babką. Ja tak mówię Gosia, Gośka bo faktycznie poznałyśmy się tam. Normalnie ze sobą gadamy, to już o czymś świadczy, że nie pani Gosia, tylko Gosia. - dodała.

Mała Ania o zachowaniu Dominiki Serowskiej w "Królowej przetrwania"

Jak już wiemy, to właśnie Dominika Serowska jako pierwsza została wyeliminowana z "Królowej przetrwania". W najnowszym wywiadzie z Kozaczkiem Anna Sowińska, znana jako Mała Ania, postanowiła także zwrócić uwagę na zachowanie ukochanej partnerki Marcina Hakiela w programie.

Nawiązując do premierowego odcinka show, influencerka wróciła pamięcią do sytuacji, w której każda z uczestniczek mogła poprosić produkcję o dobranie jednej rzeczy do swojego plecaka. Ku zaskoczeniu wielu, Dominika Serowska postanowiła zrezygnować ze szczoteczki do zębów na rzecz... krótkich spodenek.

I właśnie też mnie to zastanawia, że jak miałyśmy szansę zabrać coś z plecaka, to ona powiedziała, że chce krótkie spodenki, a nie szczoteczkę. Ale może tym palcem, po prostu też było ok. Wiesz, jakby są ważne sprawy i ważniejsze. (…) Spodnie można było w sumie podwinąć, ale może też w tamtym momencie nie myślała. - przyznała Mała Ania w rozmowie z Kozaczkiem.

