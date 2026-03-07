Pierwszy odcinek nowego sezonu "Królowej przetrwania" wywołał w mediach niemałe poruszenie. W nowej roli prowadzącej w formacie sprawdziła się Małgorzata Rozenek-Majdan, choć to uczestniczki skradły całe show. Już w premierowym odcinku nie zabrakło kumulacji emocji i kłótni, które szybko stały się gorącym tematem w mediach. Po pierwszych dniach spędzonych w programie z największą krytyką zmierzyła się dziennikarka Karolina Pajączkowska. Jak zareagowała na taki odbiór ze strony telewidzów?

Karolina Pajączkowska odpowiedziała na krytykę po "Królowej przetrwania"

Karolina Pajączkowska już po pierwszym odcinku "Królowej przetrwania" dała poznać się widzom jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek najnowszej edycji programu. W wielu sytuacjach pokazała swój mocny charakter, zaciętość, a także determinację do wygranej. Pewna siebie dziennikarka bardzo szybko stała się obiektem komentarzy wśród internautów. Choć znalazły się też te doceniające jej postępowanie w programie, większość widzów zdecydowała się mocno skrytykować jej postawę. Jak zareagowała na namnażającą się krytykę?

Karolina Pajączkowska postanowiła zorganizować na swoim Instagramie serię pytań i odpowiedzi, podczas której dziennikarka bezpośrednio skonfrontowała się z głosami internautów, udowadniając, że żadnych komentarzy się nie boi.

Na stwierdzenie internauty: "Ego wyj**ne w kosmos", odpowiedziała:

A dziękuję, to prawda. Znam swoją wartość i mam twarde zasady. Miał być pojazd, a to dla mnie komplement

Inna osoba napisała: "Laska, ogarnij się" i również dostała od Karoliny przewrotną odpowiedź:

Już lecę aniołku, żeby cię zadowolić.

Dziennikarka przyznała wprost, że nie zdecydowała się na udział w programie, by spełniać oczekiwania innych.

Nie poszłam do tego programu, żeby zadowalać innych. Nie pozwalam i nigdy nie pozwolę wejść sobie na głowę zapowiedziała Pajączkowska.

Karolina Pajączkowska ostro o uczestniczkach "Królowej przetrwania"

Jak można było zobaczyć zarówno w pierwszym odcinku "Królowej przetrwania", jak i po zachowaniu Pajączkowskiej podczas konferencji promującej program, dziennikarka nie utworzyła z częścią uczestniczek przyjaznych relacji. Na jednym z InstaStories dostała pytanie właśnie o pozostałe dziewczyny z show: "Czy naprawdę nie wiedziały dziewczyny, gdzie jadą, że były tak nieprzygotowane?". Odpowiedź Pajączkowskiej okazała się bezkompromisowa:

Dziewczyny wiedziały dokładnie, na co się piszą. Celowo udawały nieporadne.

Co myślicie o nowym sezonie "Królowej przetrwania"?

