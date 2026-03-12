Drugi odcinek "Królowej przetrwania" nie zakończył się pozytywnie dla wszystkich. W pierwszych eliminacjach z programu odpadła Dominika Serowska. Uczestniczka przyznała, że nie spodziewała się tak szybkiego odejścia. Szczególnie zrozpaczona tym faktem była także Karolina Pajączkowska, która darzyła Dominikę ogromną sympatią już od pierwszego odcinka. Teraz Serowska zabrała głos i oficjalnie podsumowała swoją przygodę z programem.

Dominika Serowska szczerze o odpadnięciu z "Królowej przetrwania"

W drugim odcinku "Królowej Przetrwania" głosami większości uczestniczek odpadła Dominika Serowska. Jak sama przyznała, była zaskoczona decyzją dziewczyn. Dodała również, że najbardziej będzie tęsknić za Karoliną Pajączkowską, z którą w programie czuła się najbliżej.

Teraz Dominika Serowska zwróciła się do widzów po zakończeniu programu. Produkcja opublikowała na swoich mediach społecznościowych wideo, w którym uczestniczka opowiedziała o swoich uczuciach związanych z pożegnaniem się z show jako pierwsza. Wyznała, że gdyby zadania z kategorii "obrzydliwych" lub tych dotyczących wiedzy pojawiły się jako pierwsze, być może jej udział w programie potoczyłby się inaczej.

Odpadanie nie jest niczym przyjemnym - tym bardziej jako pierwsza. Myślę, że gdyby konkurencje były w troszeczkę innej kolejności i na początek poszłyby jakieś na temat wiedzy albo nawet takich obrzydliwych rzeczy to prędzej byłabym w stanie je wykonać wyznała.

Dominika Serowska o tym, jaka powinna być "Królowa przetrwania"

W dalszej części wypowiedzi Dominiki Serowskiej nie zabrakło również komentarza na temat tego, czy uważa się za "królową przetrwania". W swojej wypowiedzi zaznaczyła, że jej odejście z show wcale nie oznacza, że nie czuje satysfakcji z samej siebie.

Myślę, że to jest prawdziwa królową przetrwania, czyli taka, która potrafi odpuścić kiedy trzeba, ale potrafi też się sprawdzić w sytuacjach niekomfortowych dla niej.

Pod wideo pojawiło się mnóstwo komentarzy od widzów show. Fani są mocno podzieleni w opiniach. Niektórzy zarzucali Dominice unikanie większości zadań, co nie było uczciwe wobec pozostałych uczestniczek.

Wiadomo było, że trzeba będzie robić zadania związane ze sprawnością fizyczna w tym programie - więc to że odmówiła było mega słabe.

Pani chyba nie do końca wiedziała, w czym bierze udział - komentowali internauci.

Pojawiły się również pozytywne komentarze od fanów, którzy obdarzyli Dominikę sporą sympatią od pierwszych chwil w programie.

Ja w ogóle podziwiam determinację że po 8 mies od porodu i to cc zdecydowała się przyjść do programu.

Szkoda bo wydawałaś się najbardziej spoko dziewczyną, taka naturalna i spokojna czytamy w komentarzach.

