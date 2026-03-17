Najnowsza edycja "Królowej przetrwania" zaczęła budzić emocje w mediach jeszcze przed premierą pierwszego odcinka, a wszystko dzięki uczestniczkom telewizyjnego show. W najnowszej edycji nie brakuje skrajnych charakterów oraz kobiet wywodzących się z bardzo różnych środowisk oraz branż. Jako pierwsza dżunglę na Sri Lance opuściła Dominika Serowska. Teraz wyszło na jaw, dlaczego tak naprawdę została wytypowana do odpadnięcia.

Program "Królowa przetrwania" wystartował, a telewidzowie mogą oglądać nowe odcinki reality-show co środę na głównej antenie TVN. Już w pierwszym odcinku uczestniczki zapewniły oglądającym cały wachlarz emocji. Nie zabrakło zaskoczeń, wzruszających scen, płaczu, a także głośnych kłótni i pierwszych konfliktów między uczestniczkami. Pierwszy sprawdzian tego, jakie relacje udało się wypracować przebywającym na Sri Lance uczestniczkom, nastąpił w drugim odcinku, kiedy to musiały wskazać w formie głosowania, która z nich zakończy swoją przygodę w programie. W pierwszej eliminacji w "Królowej przetrwania" wytypowano Dominikę Serowską. Skąd taki werdykt?

W momencie głosowania na uczestniczkę, która w drugim odcinku odpadnie z programu, nie brakowało emocji. Kobiety, które kolejno wskazywały Dominikę Serowską do opuszczeni dżungli, nie kryły wyrzutów sumienia. W pewnym momencie, kiedy głosy zdecydowanie przeważały na niekorzyść partnerki Marcina Hakiela, łzami zalała się dziennikarka Karolina Pajączkowska. Jak mówiła w programie, jedynie z Dominiką zdążyła stworzyć relację opartą na wsparciu i zaufaniu. Kilka dni po emisji Pajączkowska zdecydowała się zdradzić zaskakujące kulisty odcinka, w którym doszło do pierwszej eliminacji.

Na dwa dni przed emisją trzeciego już odcinka "Królowej przetrwania" Karolina Pajączkowska przerwała milczenie na temat eliminacji Dominiki Serowskiej z programu. Na swoim Instagramie opublikowała fragment wywiadu z Dominiką Serowską, w której ta wypowiada się na temat swojej eliminacji. Dziennikarka podzieliła się dodatkowo swoim komentarzem, zdradzając, dlaczego to Dominika, a nie ona została wytypowana do odejścia z programu.

Wiele osób pytało mnie, dlaczego mała Ania wyeliminowała Dominikę Serowską, a nie mnie. Dziś mogę Wam powiedzieć, że po eliminacjach Ania rzuciła: 'Musiałam zostawić Pajączkowską, żeby mieć z kim dramy robić'. W kolejnych odcinkach zobaczycie, jak realizowała swój scenariusz. wyznała Pajączkowska.

