1 z 5

Kalifornia walczy ze strasznym żywiołem. Szalejące pożary zabiły już 31 osób, a 228 jest uważanych za zaginione. Ogień nie oszczędza oczywiście domów zarówno zwykłych ludzi, jak i gwiazd. Pożary dotarły już do Malibu oraz okolic np. do Calabasas, gdzie mieszka wiele znanych osób, które zostały ewakuowane. Wśród nich znalazły się m.in. Kim Kardashian, Lady Gaga cz Cher. W niektórych miejscach sytuacja została już opanowana, ale pożar pozostawił po sobie same zgliszcza. Przekonał się o tym hollywoodzki gwiazd Gerard Butler, który pokazał, co zostało z jego domu. Zobaczcie więcej na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: Możesz zamieszkać w tym luksusowym domu gwiazdy już za... ponad 45 tys. zł miesięcznie! ZDJĘCIA